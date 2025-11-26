南應大師生團隊參加馬來西亞廚藝大賽 奪一銅一佳作」

在馬來西亞頒獎現場，獲得國際評審之肯定

臺南應用科大養生休閒管理系由鄭傑夫助理教授及帶領學生郭亞恩、林以新兩位同學前往馬來西亞，參加2025FHM馬來西亞吉隆坡廚藝大賽，以精湛西餐鮭魚主餐競賽及外場水果火焰桌邊烹調服務，一舉奪下1銅1佳作的好成績。

系主任葉為谷主任表示：養生休閒系重視於跨域學習與專業能力的併進，學生在適性學習下可類別性的專業能力發展，有利於未來畢業後的就業。