南應大徵求校長候選人

台南應大以「文化創意設計」與「人文藝術美學」為特色辦學，績效卓著，頗受各界肯定。（台南應大提供）

記者汪惠松∕永康報導

台南家專學校財團法人校長遴選委員會宣布，即日起公開徵求台南應用科技大學第十三任校長候選人，誠摯邀請具備高等教育領導與校務治理經驗的專業人士參與校長遴選。推薦表件請於一一四年十二月五日下午五時前完成投遞，以郵戳或收件時間為憑。

台南應大董事長黃基正表示。台南應用科技大學成立迄今已六十一年，設有三個學院，涵蓋設計、藝術、管理、旅遊及生活應用等領域，並擁有全國技職校院中唯一的藝術學院，是一所以「文化創意設計」與「人文藝術美學」為特色的科技大學。

此次公開徵求校長候選人，採四種方式推薦，推薦表件請投遞至710302台南市永康區中正路五二九號「台南家專學校財團法人校長遴選委員會」收，以郵戳或收件時間為憑。相關表件與規定請詳見「校長遴選資訊專區」公告訊息。該校董事會網頁：https://trustee.tut.edu.tw/