南應大徵求校長候選人
記者汪惠松∕永康報導
台南家專學校財團法人校長遴選委員會宣布，即日起公開徵求台南應用科技大學第十三任校長候選人，誠摯邀請具備高等教育領導與校務治理經驗的專業人士參與校長遴選。推薦表件請於一一四年十二月五日下午五時前完成投遞，以郵戳或收件時間為憑。
台南應大董事長黃基正表示。台南應用科技大學成立迄今已六十一年，設有三個學院，涵蓋設計、藝術、管理、旅遊及生活應用等領域，並擁有全國技職校院中唯一的藝術學院，是一所以「文化創意設計」與「人文藝術美學」為特色的科技大學。
此次公開徵求校長候選人，採四種方式推薦，推薦表件請投遞至710302台南市永康區中正路五二九號「台南家專學校財團法人校長遴選委員會」收，以郵戳或收件時間為憑。相關表件與規定請詳見「校長遴選資訊專區」公告訊息。該校董事會網頁：https://trustee.tut.edu.tw/
其他人也在看
高師大攜手陸軍官校策略聯盟 促進雙方學術與科技交流
記者王正平／高雄報導 為促進學術與文化交流、推動科技創新研發，國立高雄師範大學與陸軍…中華日報 ・ 18 小時前
70+校連袂誓師！中臺科大攜手高中職簽署策略聯盟 共創技職人才培育新藍圖
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為應對產業轉型與少子化挑戰，並為台灣技職教育注入嶄新動能，中臺科技 […]觀傳媒 ・ 17 小時前
文藝雅集連續舉辦37年 逾300作家齊聚同歡
（中央社台北29日電）連續舉辦37年的「九九重陽．文藝雅集」活動，今天在台大醫院國際會議中心舉行，近360位作家與文友齊聚一堂，氣氛熱絡場面溫馨感人。中央社 ・ 18 小時前
新化高工百年校慶 師生虎頭埤馬拉松開跑
記者黃文記／新化報導 國立新化高工今年即將歡度一百週年校慶，二十九日回到創校前身、昔…中華日報 ・ 17 小時前
逆勢操作！海納德西進深圳打造 「宇宙之星」 劍指亞太綠色未來版圖
【記者蔡富丞/台北報導】 10月29日「2025台灣國際智慧能源週」上演一齣轟動戲碼，德國西門子與台灣海納德展 […]民眾日報 ・ 16 小時前
射水市教育委員會率團訪士林國中
為深化台日友好城市間的教育合作，日本富山縣射水市教育委員會由教育長金谷真領軍，於日前率六所國中師生代表團抵台，攜手姐妹都市台北市士林區進行交流參訪，同時與士林國中展開教育與文化的深度互動。工商時報 ・ 9 小時前
豬隻禁令衝擊 陳駿季：補貼11/1提出 盼物價穩定
（中央社記者汪淑芬台北29日電）台中梧棲一處養豬場出現非洲豬瘟，全台活體豬禁宰、禁運至11月6日，影響養豬相關產業。農業部長陳駿季今天表示，預定11月1日提出補貼方案，希望小吃店價格不要有太大變動。中央社 ・ 16 小時前
展現雙語扎根 宜縣7校獲雙語教育學校認證
宜蘭縣政府昨（二十九）日上午九時在宜蘭縣史館會議室舉辦「一一四年度宜蘭縣雙語教育學校認證頒牌典禮」，公開表揚今年度通過雙語教育星級認證的七所學校，包括興中國中、冬山國中、壯圍國小、永樂國小、大隱國小、冬山國小及梗枋國小，展現宜蘭縣推動雙語教育、邁向國際化的豐碩成果。代理縣長林茂盛親自出席，宜蘭縣家長協會理事長羅文寶、宜蘭縣教師工會理事長蕭家怡、縣府教育處代理處長陳金奇、興中國中校長邱守義、冬山國中校長游本彥、壯圍國小校長劉建成、永樂國小校長李舒婷、大隱國小校長何賢堯、冬山國小校長林弘杰、梗枋國小校長張志弘共同出席。代理縣長林茂盛表示，宜蘭縣全力推動雙語教育，透過「雙語教育學校認證」計畫，鼓勵學校爭取認證。參與認證的學校，需進行為期兩年雙語課程實施，並由專家學者於第一年入校 ...台灣新生報 ・ 16 小時前
雙語扎根國際接軌 宜蘭縣7校獲雙語教育學校認證
【記者卓羽榛宜蘭報導】宜蘭縣政府今日上午在宜蘭縣史館會議室舉辦「114年度宜蘭縣雙語教育學校認證頒牌典禮」，公開表揚今年度通過雙語教育星級認證的7所學校，包括興中國中、冬山國中、壯圍國小、永樂國小、大...自立晚報 ・ 15 小時前
彰化守護校園食安 落實「防疫優先 營養不減」
【記者林玉芬彰化報導】受非洲豬瘟影響，15天禁宰禁運政策，致餐食安排大受影響，縣長王惠美29日到彰化市泰和國小訪視學校午餐，關心食材來源、備餐管理與防疫措施。縣府已全面啟動校園午餐食安防護機制，秉持「...自立晚報 ・ 6 小時前
歷史入菜、文化上桌 新北「滬海宴」打造最有味的教學現場
記者蔡琇惠／新北報導 歷史不只在課本裡，也能上桌品味！新北市戶外教育及海洋教育中心攜…中華日報 ・ 4 小時前
中華電攜手高通支持教育部AI輔助作文教學計畫，助力智慧教育落地應用
【財訊快報／記者劉居全報導】中華電信(2412)與美國高通公司(Qualcomm Incorporated)共同宣布，為響應教育部推動AI科技融入教育創新應用，共同推動「Write AI高中作文評閱輔助系統」單機版於AI PC裝置上的落地應用計畫，於昨 (29)日辦理「產官學研合作開發Write AI高中作文評閱輔助系統暨AI個人筆電捐贈」記者會。該計畫透過捐贈搭載SnapdragonX處理器的筆電100部，結合國立中央大學模型訓練開發團隊、國立暨南國際大學師培計畫團隊，為教育部「Write AI高中作文評閱輔助系統」提供首個可在AI PC裝置離線環境下運行的單機版系統，及支持後續的教師培訓與推廣，預計初期培訓至少1,000位高中國文教師參與應用，並擴展至全台超過10,000名師生受惠，助力智慧教育落地應用。中華電信執行副總經理林文智表示，中華電信致力於以AI創新技術應用推動數位轉型，延續過去三年支持高通5G創新教育計畫在台南、高雄、屏東等地區中小學提供VR裝置、5G筆電與行動運算平台，打造沉浸式學習體驗，縮小數位落差。今年度將AI新科技帶入校園，以行動支持教育部AI輔助作文教學計畫，財訊快報 ・ 5 小時前
新北銀髮實境秀開播引關注 王少偉、林莎當首集嘉賓
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】誰說長輩只能待在家？新北的長輩又潮又會玩！新北社會局首創銀髮實境節目《高互傳媒 ・ 16 小時前
杜達美在台指揮馬勒「復活」 巡演告別洛杉磯愛樂
（中央社記者趙靜瑜台北30日電）指揮名家杜達美率領洛杉磯愛樂，昨晚在台北國家音樂廳演出馬勒「第二號復活交響曲」，全場超過90分鐘版本一氣呵成，這也是杜達美與樂團17年合作的國際告別巡演。中央社 ・ 4 小時前
北市東園國小疫苗開打 卡片和乖乖傳遞勇氣祝福
校園流感疫苗接種陸續展開，臺北市東園國小結合「幸福教育」與「情緒支持」，特別準備卡片與「乖乖」小禮，讓每一位接種疫苗的孩子都能獲得祝福與鼓勵，感受滿滿的愛與勇氣。 東園國小表示，為守護學生健康，國立教育廣播電台 ・ 4 小時前
石門國小深耕AI教育 AI機器人全國賽再創佳績
記者王勗／台南報導 南市府教育局前辦理AI機器人全國賽，邀集全國各地三三一支隊伍、八…中華日報 ・ 17 小時前
來潮州畫車車！「戀車潮現」2輛賓士讓小朋友塗鴉 展出這些經典車
屏東縣潮州鎮公所舉辦的「大潮祭」系列活動11月1日、2日在日式歷史建築文化園區登場，極受歡迎的動手在車上塗鴉「畫車車」，今年直接引進兩台賓士當畫布。公所說，大潮祭系列活動從年底一直熱鬧到明年春節，接續潮州不夜城春節市集，讓潮州觀光活動熱鬧滾滾。自由時報 ・ 15 小時前
土耳其採購20架颱風戰機 傳協議涵蓋武器配備方案
（中央社伊斯坦堡29日綜合外電報導）消息人士透露，土耳其向英國採購20架歐洲颱風戰機軍購案，涵蓋了完整的武器配備方案，其中包括歐洲MBDA飛彈公司製造的流星空對空飛彈與硫磺石空對地飛彈。中央社 ・ 16 小時前
獨家／西門町騎樓滿地尿布！業者揪疑外國客亂扔
獨家／西門町騎樓滿地尿布！業者揪疑外國客亂扔EBC東森新聞 ・ 15 小時前
環境部加嚴管制 廚餘養豬場需每天申報、每週稽查
台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，因該場用廚餘餵豬，但該場並未依照規定上傳廚餘蒸煮照，疑似成為病毒入侵的破口，目前環境部已全面檢視所有廚餘養豬場，發現435家仍有27家上傳申報率低於60％不合格，已要求所有廚餘養豬場每日申報，地方環保局每週稽查，環境部則每日統計，一有違規情況就立即到場。自由時報 ・ 19 小時前