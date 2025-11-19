南應大推出AI教育應用研習 強化教師AI教學能力

學員實作

臺南應用科技大學師資培育中心特別為中等教育及幼兒教育師資生、以及已通過教師檢定、現正實習的準教師們，推出「AI教育應用研習系列」，由張唯宸助理教授擔任主講，旨在讓未來教師不僅「會用」AI，更能「教導」學生如何負責任且具批判地運用AI學習。

師資培育中心期許，透過此次研習，能讓未來教師在「AI時代」中，既可確保學生學習的公平與效能，也能促成學生具備面對未知變局的反思與創造能力。