南應大推廣大馬部落縫繡送暖暨石墨烯圍巾教學計畫 助力經濟提升

▲南應大積極推廣大馬部落縫繡送暖暨石墨烯圍巾教學計畫，除設計圖騰圍巾並進駐教學，發揚原住民文化及助力在地經濟提升。（記者李嘉祥攝）

台南應用科技大學服設系積極執行「2025至2026縫繡新生活－花蓮縣光復鄉馬太鞍大馬部落縫繡送暖暨石墨烯圍巾教學計畫」與臺灣優質內衣聯盟共同發起募款送暖行動，由展邑科技提供能量石墨烯科技紗，染整由來來國際科技製作成仿生絨毛保溫布料，經南應大服飾系畢業校友及師生組成15人志工團隊裁剪製作成300條保暖圍巾，除將大馬部落的太陽圖騰與南應大TUT的文字結合，並透過生成AI技術於刺繡中心將阿美族代表圖騰刺繡在圍巾上，送給當地耆老以作保暖。

二億企業與順溶公司也捐贈滾邊條，加上京盈行銷公司贊助羊毛襪300雙，一起支持送暖活動；伸興工業則捐贈15台縫紉機送到光復地區，教導當地婦女使用縫紉機製作保暖圍巾，讓她們可以上架提供外界捐款或直接販售，以短期增加收入來源。

南應大學服飾設計管理系表示，太陽在原住民族文化中象徵著生命的起源、時間的流動與族群精神的延續；此次圍巾設計以光復鄉大馬部落文化精神為核心，結合「看見太陽原住民產業平台」象徵的在地永續、文化再生與產業創新，透過生成式AI設計技術轉譯部落意象，發展出一款兼具傳統精神與當代美感的太陽圖騰刺繡設計。

南應大指出，該圖騰以「看見太陽」為概念主軸，運用放射狀、律動感的幾何結構，轉化部落對自然、祖靈與土地的敬畏，呈現出溫暖且有力量的視覺語言。透過生成式AI的演算與視覺整合，讓傳統圖騰在保有文化精神的同時，展現嶄新的當代設計風貌，圖案中融入學校名稱簡寫「TUT」，象徵學校與部落共同創作，透過數位設計結合刺繡工藝，展現科技與原住民文化交融的當代創新價值，不僅是一款視覺設計，更是一種文化對話的實踐，期望透過設計讓更多人看見太陽、看見部落、看見原住民族文化的當代價值。

南應大也進一步說明，「石墨烯保暖圍巾送贈及教學活動」推動時間至今年4月12日止，預計募集3000份石墨烯毛布料經費及15台縫紉機進駐光復鄉大馬部落教學，如有車縫問題由志工協助前往設備檢查與問題排除，目標是石墨烯圍巾上架接受民眾訂單。

南應大強調，此項行動不僅是技術與文化的結合，更是社會責任的實踐，透過石墨烯圍巾的製作與贈送傳遞溫暖與關懷、支持當地居民，也提升婦女群體技能與經濟獨立能力，並為傳統文化現代化演繹開創新的可能性，讓更多人了解並欣賞原住民文化的獨特魅力，也期盼此項合作能持續推動，帶動更多的社會資源投入到原住民部落的文化傳承與經濟發展中，透過不斷的創新與實踐，讓傳統文化在現代社會中煥發新的生機，讓更多人感受到文化融合的美好。