南應大旅館管理系與日本穴吹集團簽署合作備忘錄 啟動跨國實習與人才共育新篇章

南應大旅館管理系與日本穴吹集團簽署合作備忘錄，雙方將攜手啟動跨國實習與人才共育新篇章。（記者李嘉祥攝）

▲南應大旅館管理系與日本穴吹集團簽署合作備忘錄，雙方將攜手啟動跨國實習與人才共育新篇章。（記者李嘉祥攝）

台南應用科技大學旅館管理系即將與日本穴吹集團合作並舉行意象書簽署儀式，日方代表穴吹企業株式會社長三村和馬、資部長及產學合作窗口；台南應用科大校長劉修祥率領主管與旅館管理系師長共同參與，期透過簽署合作備忘錄（Memorandum of Agreement）建立國際產學合作夥伴關係，攜手推動跨國實習媒合、跨部門訓練、聯合培育課程與畢業生就業銜接等多元合作項目，為學生打造更具國際競爭力的職涯路徑。

廣告 廣告

台南應用科大表示，穴吹企業株式會社成立於1987年，總部位於日本香川縣高松市，其旅館事業部長期深耕瀨戶內地區香川、岡山，經營城市酒店、特色主題旅宿與傳統旅館等多型態住宿產品，並整合住宿、餐飲、宴會等服務，強調「地方觀光推進」與「服務品質深化」，具備完整學習場域與職能養成條件；代表性據點包含高松國際飯店、高松皇家公園飯店等，皆為旅客交通與觀光核心區的重要節點，可讓學生接觸多元客群與實務情境。

南應大指出，依備忘錄內容，雙方合作方向涵蓋四大核心，第一是國際實習合作，將共同建構跨國實習制度，提供學生赴日實習媒合與跨部門訓練機會；其次是產學合作，將促進資源共享，推動研究與實務合作互助；第三是訓練課程，將共同發展聯合培育訓練計畫，提升學生與產業人員專業技能與實務能力，第四是畢業生就業機會，將提供旅館管理及餐旅領域畢業生就業銜接與職涯發展管道，以「國際實習 × 聯合培訓 × 就業銜接」為主軸打造學生赴日發展新通道。

南應大進一步說明，穴吹企業重視顧客滿意與員工成長，也推動健康經營、環境友善措施與社會參與，並取得日本SDGs協會相關認證，展現企業永續與CSR面向的投入；未來雙方合作，可望在節能減碳、在地採購、減塑與社區共創等面向導入永續旅宿概念，讓學生在國際實習中同步培養ESG視野與服務管理能力；在實習工作內容方面，學生將依部門安排參與迎賓接待、館內導覽與服務支援、餐飲服務協助、外國旅客接待與觀光資訊支援，以及客房清潔與備品補充等，並採排班制度，讓學生全面理解旅館營運流程與團隊協作節奏。

南應大旅館管理系強調，學校與穴吹集團合作，可有效拓展學生赴日實習與就業的國際通道，並以「實習即職涯、學習即戰力」為目標，透過跨國產學共育模式，強化學生外語能力、服務專業與跨文化職場適應力，為台灣餐旅人才培育注入更多國際資源與實務動能。