南應大服設系蕭妤珊勇奪亞洲技能競賽金牌 展現技職教育成果

▲南應大服設系蕭妤珊勇奪亞洲技能競賽金牌，指導老師鄢思宜肯定其努力，展現技職教育成果。（記者李嘉祥翻攝）

第三屆亞洲技能競賽於南港展覽館盛大舉行，全亞洲29個會員國超過500名青年職技人才齊聚盛會，產業專業人士與高技術職類好手於各技能領域同場較勁；台南應用科技大學服飾設計管理系大四學生蕭妤珊勇奪2025亞洲技能競賽金牌，閃耀國際競賽舞台。

今年亞洲技能競賽共計44個職類，有31國參與，參賽選手人數創新高，共計321人；此場賽事不僅是技能競技，更是推動國際交流與合作的平臺，讓亞洲青年透過比拚互相學習、激勵成長，共同提升區域技能教育能量。

南應大表示，服設系蕭妤珊畢業於三民家商服裝科，高中時榮獲全國家事類技藝競賽服裝設計組第三名，大一參加第53屆全國技能競賽獲服裝創作組佳作，大二時獲得第54屆全國技能競賽服裝創作金牌，經過競爭激烈的國手選拔賽，大四成為正選國手，在這次亞洲賽中脫穎而出，奪下服裝創作職類金牌，以卓越工藝與穩定台風獲得評審高度肯定，成功為台灣技職教育寫下耀眼紀錄。

回憶備戰過程，蕭妤珊表示，從國手選拔賽到亞洲賽僅2個月準備期，積極加強車工、細節製作與穩定度，每次練習都要求要超越上一次，實力逐步累積、最終成功奪冠，她也哏想比賽最後倒數時，現場觀眾揮旗吶喊倒數加油，成為她最難忘的畫面，在壓力下感受到強烈激勵與感動，是與過往賽事截然不同的經驗，她感謝老師指導、親友默默支持，讓她能專注前進。

指導老師鄢思宜指出，此次亞洲賽訓練是以國際賽標準運作，針對立裁、設計繪圖、打版排版、製作車縫四大模組系統性深化，並模擬正式賽壓力節奏，提升速度、精準度及作品完成度；蕭妤珊賽前一周車禍受傷，帶傷上陣仍奪金相當難得，也強調金牌不是終點，面對2026年國際技能競賽，指導團隊老師將讓蕭妤珊展開移地訓練、與服飾廠商合作，加強製作速度與穩定度，並強化心理素質與臨場反應，全面備戰國際舞台。

南應大服設系主任林妙姿說，系上課程貫徹務實精神，以紮實技術和專業知能培育人才，也感謝董事會黃基正董事長、劉修祥校長、張人懿副校長及勞動部桃竹苗分署對選手參賽的支持，展現學生實力及技職教育耀眼成果，也期許蕭妤珊以亞洲賽金牌為起點，於2026年9月代表台灣前進上海，挑戰國際技能競賽，以實力讓世界再次看見台灣。