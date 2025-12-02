南應大服設系蕭妤珊勇奪2025亞洲技能競賽金牌 閃耀國際競賽舞台

▲亞洲技能競賽蕭妤珊金牌頒獎。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】第三屆亞洲技能競賽於2025年11月27日至11月29日於台北南港展覽館盛大舉行，來自亞洲29個會員國、超過500名青年職技人才齊聚盛會，匯集國際裁判、產業專業人士與高技術職類好手，在各技能領域同場較勁。今年亞洲技能競賽共計44個職類，有31個國家參與，參賽選手人數創新高，共計321人。這場賽事不僅是技能競技，更是推動國際交流與合作的平臺，讓亞洲青年透過比拚互相學習、激勵成長，共同提升區域技能教育能量。

廣告 廣告

台南應用科技大學服飾設計管理系大四學生蕭妤珊，畢業於三民家商服裝科，高中時榮獲全國家事類技藝競賽服裝設計組第三名，上大學後大一參加第53屆全國技能競賽獲服裝創作組佳作，大二時獲得第54屆全國技能競賽服裝創作金牌，經過競爭激烈的國手選拔賽，大四成為正選國手，在這次亞洲賽中脫穎而出，奪下服裝創作職類金牌，以卓越工藝與穩定台風獲得評審高度肯定，成功為台灣技職教育寫下耀眼紀錄。她個人以亞洲賽金牌為起點，亦將在2026年9月代表台灣前進上海，挑戰國際技能競賽，與35國選手同場競技交鋒，期望再創佳績。

回憶賽前備戰過程，妤珊表示從國手選拔賽到亞洲賽僅有兩個月準備期，她加強車工、細節製作與穩定度，每一次練習都要求自己要超越上一次，實力逐步累積、最終成功奪冠。她分享：「每次訓練都比前一次更好，看到自己的成長是最有成就感的事。」比賽最後倒數時，現場觀眾揮旗吶喊倒數加油，成為她最難忘的畫面，也讓她在壓力下感受到強烈的激勵與感動，是與過往賽事截然不同的經驗。蕭妤珊表示：「感謝老師們的指導與陪伴，也謝謝家人與朋友默默支持。」她提到，訓練期間與家人聯絡變少，但家人仍親自到場應援，是她最堅強的後盾；朋友們在漫長備賽時期陪伴與鼓勵，更讓她能專注前進。

指導老師鄢思宜指出，本次亞洲賽訓練是以國際賽標準運作，針對立裁、設計繪圖、打版排版、製作車縫四大模組系統性深化，並模擬正式賽壓力節奏，提升速度、精準度及作品完成度。妤珊在賽前一周車禍受傷，帶傷上陣仍奪金，實屬難得，但老師也提醒：「金牌不是終點，參賽過程讓我們更清楚還有成長空間。」面對2026年國際技能競賽的準備，指導團隊老師們將讓妤珊展開移地訓練、與服飾廠商合作，加強製作速度與穩定度，並強化心理素質與臨場反應，全面備戰國際舞台。

▲亞洲技能競賽蕭妤珊金牌及指導老師鄢思宜。