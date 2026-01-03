南應大校園開放日 闖關設計趣味足

台南應大校園開放日邀請高中職學生參訪，透過主題闖關活動體驗漫畫系等各系所課程特色與教學環境。 （南應大提供）

記者汪惠松∕永康報導

為加強與高中職校交流，台南應大舉辦「二０二六校園開放日」，邀請國、高中職師生蒞校參訪，深入認識各系所特色與教學環境。其中漫畫系結合耶誕節氛圍，攜手設計學院各系共同規劃主題活動「漫光．耶誕藝想境」，以多元體驗與互動闖關方式獲得熱烈回響。

此次活動主視覺由商品設計系學生黃振皓擔任設計，整體視覺融合異材質耶誕元素與設計創意，展現學生的專業實力與創作才華，也成為活動吸睛亮點之一。

活動規劃「設計學院站」與漫畫系學會「漫畫系站」兩大闖關路線，邀請僑泰、長榮、五育及後壁等高中學生蒞校參訪，在漫畫系與設計學院學長姐帶領下，參訪學生依自身興趣自由選擇體驗課程與闖關卡，實際感受南應大各系教學特色與學習氛圍。完成各關卡學生即可集章，並可至服務站兌換限定耶誕神秘小禮品，讓參訪過程充滿趣味與互動性。

廣告 廣告

同時亦由學長姐自行規劃設置創意攤位，展示插畫、漫畫與設計等學習成果，讓高中職學生能近距離感受南應大學生的創作能量與專業實力，進一步了解未來升學與職涯發展的多元可能。

另漫畫系學生也於活動中進行COSPLAY造型打扮，展現高度投入的活動精神與創作特色，不僅吸引參訪學生目光，也讓整體活動更具臨場感與話題性，成為活動一大焦點。

漫畫系黃建芳主任表示，感謝同學和各系行政人員協助，透過「漫光．耶誕藝想境」主題活動，除展現校內跨系所合作的特色與活力，也讓參訪學生在輕鬆互動的氛圍中認識系所，協助其提早探索興趣與升學方向。