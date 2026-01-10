南應大流行音樂系學會配合海安聖誕日策劃音樂會 為街區注入青春能量

台南應用科大流行音樂系學會配合海安聖誕日策劃「蛋誕祭－破蛋而出」音樂演出，為街區注入青春能量。（記者李嘉祥攝）

▲台南應用科大流行音樂系學會配合海安聖誕日策劃「蛋誕祭－破蛋而出」音樂演出，為街區注入青春能量。（記者李嘉祥攝）

台南應用科技大學流行音樂系學會策劃執行的「蛋誕祭－破蛋而出」音樂演出，配合「2025糖果森林海安聖誕日」活動於臺南市海安觀光商圈熱鬧登場，結合校園音樂創意與城市節慶氛圍，吸引大量民眾駐足欣賞，為歲末街區注入青春能量與音樂活力。

「2025糖果森林海安聖誕日」活動由南市海安觀光商圈主辦，今年以「糖果森林」為主題，規劃聖誕市集、舞台展演、遊行活動與多元互動體驗，打造臺南市中心冬季重要節慶亮點；其中「蛋誕祭－破蛋而出」為重點舞台演出之一，展現年輕世代的音樂創作與表演實力。

廣告 廣告

活動現場舞台與燈光設計呼應聖誕主題，營造溫馨又熱鬧的節慶氛圍，學生除了帶來自創音樂作品，也透過串場互動拉近與觀眾距離，讓民眾近距離感受校園音樂的創作能量與現場魅力，也成為學生與音樂產業、街頭表演場域接軌重要實務經驗；海安商圈於活動期間也同步規劃虎翔市集、聖誕遊行、DJ派對及公益永續宣導等內容，成功串聯音樂、觀光與城市生活。

南應大表示，「蛋誕祭－破蛋而出」演唱會從企劃、舞台設計、演出統籌到現場執行皆由流行音樂系學生全程完成，演出陣容涵蓋大冰奶、八青哥、核果人NUTS等音樂創作者，展現專業學習成果，另也結合多所高中職熱舞社團接力演出，呈現流行音樂、樂團演奏與街舞表演交織多元舞台。

主辦單位說明，透過與校園團隊合作，不僅豐富地方活動內容，吸引更多年齡層人潮參與，也讓年輕創作者有更多展演舞台。

南應大指出，「蛋誕祭－破蛋而出」活動在掌聲與歡呼聲中圓滿落幕，不僅展現該校流行音樂系學生企劃與表演多元能力，也為海安商圈聖誕活動增添青春亮點，實踐校園音樂走入城市、走向社會理念。