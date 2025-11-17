南應大漫畫系首辦學術研討會

台南應用科技大學漫畫系成立十年首度舉辦學術研討會，以「漫遊·無界：漫畫的跨域與轉生」為主題，邀業界專家學者齊聚，針對漫畫未來的可能性進行討論，會中聚焦IP運用、台漫國際化、產業轉型、AI技術與Vtuber現象等議題進行討論，展現跨領域交流成果。

負責籌備的漫畫系王佩迪老師邀漫畫界具重量級專家學者參與，包括今年金漫獎特別貢獻獎得主黃健和總編、開拓動漫祭蘇微希執行長，以及帶領虛擬實境和Vtuber技術團隊的清大科技藝術所蔡遵弘助理教授等，分別進行三場專題演講，吸引眾多師生參與，展現對漫畫跨域、數位創意及AI應用的高度興趣。

南應大漫畫系主任黃建芳表示，漫畫系成立近十年來首次舉辦學術研討會，未來會持續舉辦，成為漫畫系碩士班畢業時發表論文的平台；副主任陸承石說，首屆研討會以專題海報先行，展出的投稿海報軍容壯盛，未來除會正式徵稿，專題海報形式也望持續下去。

南應大強調，該校漫畫系將於二○二六學年度正式開設全國首屆漫畫碩士班，此次研討會不僅為漫畫系師生創造專業交流機會，更為系上首度招收碩士班預做暖身，招收對象不限本科，鼓勵跨領域人才投入，歡迎踴躍報名。