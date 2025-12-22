南應大縫繡新生活成果展化創作為公益助學金 服裝小職人比賽攜手傳承技藝

2025縫繡新生活成果展 × 第二屆服裝小職人比賽於台南應用科大學多功能中心溫馨登場，集結成果展覽、手作體驗與競賽，以針線交織創意、公益與永續力量。（記者李嘉祥攝）

▲2025縫繡新生活成果展 × 第二屆服裝小職人比賽於台南應用科大學多功能中心溫馨登場，集結成果展覽、手作體驗與競賽，以針線交織創意、公益與永續力量。（記者李嘉祥攝）

「2025縫繡新生活成果展 × 第二屆服裝小職人比賽」於台南應用科技大學多功能中心溫馨登場，集結成果展覽、手作體驗與競賽，吸引眾多師生、家長與民眾共襄盛舉，在歲末時節以針線交織創意、公益與永續的溫暖力量。

此項活動由南應大攜手伸興工業、中華民國服裝甲級技術士協會等單位共同推動，並結合教育部「消失的針線」計畫精神；南應大董事長黃基正、副校長張人懿、中華民國服裝甲級技術士協會理事長游金塗、全球刺繡研究發展中心主任林妙姿、台南市服飾工會理事長龔秀賢、臺灣喜佳股份有公司陳玫君區經理等均出席。

廣告 廣告

縫繡新生活成果展展出學員一年來結合縫紉與刺繡所完成的多元作品，包括圍巾、手機袋、手提袋、遮陽帽等，並透過作品捐款方式支持弱勢助學金，讓手作不只是創作，更延伸為實際的公益行動；現場亦開放刺繡長飾巾教學體驗，邀國小三年級以上學童及對手作有興趣的民眾一同參與，在創作中學習、在學習中成長。

「服裝小職人比賽」以120分鐘接力賽制進行，由偏鄉國小學童與專業師傅組成3人一隊，共同完成原創袋包設計，今年競賽主題聚焦環保永續，運用廠商提供的邊角料與回收牛仔褲，孩子以海洋生態保護為發想，設計出海龜、豆腐鯊、鯨魚等充滿想像力的作品，以一針一線訴說對環境的關懷。

來自貢寮福隆國小的二年級學童穩穩駕馭縫紉機，成功闖入決賽並獲得第三名；墾丁國小鵝鸞分校學生王逸辰、黃金鐓將「豆腐鯊」轉化為可變形的立體設計，拉鍊一拉即成工作圍裙，創意巧思驚艷全場；瑞芳國小延續去年佳績，周佩儀設計「海洋風托特包」再次奪得第二名；福隆國小魏辰庭、魏辰旭姐弟檔以回收旗子布創作「垃圾海怪突變種」，展現想像力與環保意識獲得第三名。

賽事中也特別設計「師傅幫幫我」機制，學童在製作過程中遇到困難時，可於指定時間向取得服裝甲級技術士證照的專業師傅求助，學習如何在挑戰中尋求支援、解決問題；今年共有25位專業師傅到場協助，讓競賽不只是比拚技巧，更是一場溫暖的技藝傳承。

南應大強調，該校長期走入偏鄉國小，教授縫紉與刺繡技藝，期望讓孩子從小培養專注力、創意思考與對服裝產業的興趣，也讓傳統工藝在生活中重新被看見。