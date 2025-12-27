南應大美容系學生邱于禎奪技職之光獎項 自身努力加專業培訓展成果

南應大美容系學生邱于禎（中）靠自身努力加上學校專業培訓，勇奪技職之光獎項，展現技職教育培育能量。（記者李嘉祥翻攝）

教育部於集思交通部會議中心舉辦第21屆「技職之光」頒獎典禮；畢業於能仁家商、現就讀台南應用科技大學美容造型設計系的邱于禎，憑其長期耕耘、傾力拚搏的學習態度與累積成果，以13張專業證照於殊多佼佼者中脫穎而出，自常務次長朱俊彰手中接下象徵力學不倦的獎座，為台灣的技職教育再度鐫寫豐厚篇章。

「技職之光」分為「競賽卓越獎」及「技職傑出獎」兩大類，是技職教育體系各級學校之兵家必爭獎項，素有「技職界的奧斯卡」之譽；近5年中每年各校菁英送件角逐者平均約1600件，在審慎嚴格的遴選機制下，能突破重圍獲選殊屬不易。

邱于禎就讀能仁家商期間即展現過人毅力與天賦，勤奮挑戰自我，以堅定持恆積極態度先後取得國際保健美甲師乙級、國際C級彩繪師、國際保健美甲師丙級、Professional Vocabulary Quotient Credential、美容丙級、COSA初級美睫嫁接師（假人頭）、紋繡初級、男子理髮丙級、女子美髮丙級、女子美髮乙級、美容乙級、新娘祕書造型師等專業證照及全國家事技藝競賽金手獎第二名，涵蓋美容、美髮、美甲、美睫、紋繡、整體造型等多重範疇。

邱于禎表示，從美睫到紋繡，每一次練習都是自我挑戰；每一張證照都刻寫著努力的痕跡；她感謝能仁家商石孟容主任循循善誘，讓她在美容領域打下扎實地基，從基本的美容與美髮到美睫、紋繡等各式各樣專業技術，每一項都是一次新的挑戰，也是一段成長的印記。

邱于禎高職畢業後以第一志願進入南應大美容系技優專班持續精進，除所學加深加廣，亦結識投身美容美髮領域的同儕，於該系教師蘇信宏帶領下與其他四名選手前往韓國仁川市參加「2025 K-BEAUTY WORLD CONTEST」國際美容技能大賽，一舉拿下時尚煙燻A組、時尚彩妝A組雙金，再度展現厚實專業能力與創意實力。

南應大美容系主任林詩吟表示，邱于禎膺獲技職之光可謂實至名歸，感謝能仁家商孟容主任與教師群悉心栽培，以及對南應大的信任，將優秀學生交棒系上延伸培育，透過學校縝密課程規劃、專業證照輔導、國內外競賽訓練、產學合作平台及靈活教育模式等，打造安心學習、全力發揮的教育環境，為台灣技職教育貢獻能量。

南應大校長劉修祥指出，美容系培育人才獲獎無數，於第八、十、十二、十四、十五屆均奪得「技職之光」殊榮，此次再度獲選，是長年深耕的自然成果與有力證明，也肯定邱于禎努力成果，強調年輕人只要肯磨、肯拚、肯下功夫，日積月累就能帶來巨大成就，除個人努力外，也是教學理念落地成果，更是上下游學校合作、產學接軌以及技職教育開花結果最佳明證；未來美容系會持續以「實作、專業、創意、國際化」為核心，培育更多兼具技術深度與創意美學的專業人才。