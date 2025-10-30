南應大美容系 致力「髮」揚光大

▲南應大美容系「韓國流行髮型工作坊」。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】南應大美容造型設計系為提昇教師專業知能與實務能力；加強學生髮藝技術及學習興趣；拓展師生國際視野；促進校內科系間的多向互動並強化上下游學校的經驗傳承，特於本月20日辦理「韓國流行髮型工作坊」，邀請韓國籍的兩位髮藝大師YOONMO KOO及Jeong haemi蒞校，就韓國髮型潮流趨勢進行精闢解析，並就剪髮與吹整進行實際示範，在說行合一、實務與技術雙軌結合下，既為本次活動主題下了最精準並完美的註腳，更讓與會者體驗了大師的超凡魅力與精湛技藝，也因此現場迴響熱烈，名副其實成為一場說髮、論髮、做髮的髮藝大會。

YOONMO KOO為韓國知名的清潭洞OLMANG 髮廊主理人及代表院長。除具CHAHONG 學院美髮師及頂級造型師雙文憑外，現亦為清潭洞指標造型師及OLMANG 藝術團隊總負責、Lookbook 總監，及多場髮型秀及行銷活動評審與總監。YOONMO KOO擅長將專業技術轉化為淺顯易懂、好操作的方式呈現，而其髮藝特色風格含括：清潭洞質感剪裁、輕盈層次、臉型優化、自然蓬鬆吹整及韓系瀏海。至於Jeong haemi現為jeong haemi 頂級造型師、olmang 教育團隊總監及頂級美髮諮詢師等。此次工作坊由YOONMO KOO親自講授及操刀示範，外加Jeong haemi協力合作，具現最真實也是最夯的韓國剪裁與造型趨勢。

本次工作坊上午場推出時尚髮藝講座，下午場則為髮型實作，除講說韓國時尚髮藝趨勢風潮外；並分享台灣與國外美容師工作內容差異與職業發展，透過自身經歷以提供日後從業之實務建議；更要者，藉由現場實作要領的分析講授，讓與會與習獲特殊技法，以期能學以致用於未來職場。本次工作坊除南應大校內師生熱烈參與外，並吸引多所上游學校，如桃園育達高中、啟英高中、關西高中等校師生慕名與會，在這場專業且溫馨的髮藝會師活動中，同好者齊聚一堂，或專注聆聽大師講授，或動剪相互切磋技藝，真正映現了「髮麗」無邊的超凡魔力。

據南應大美容系主任林詩吟表示，該系育才目標素以培植「美力職人」為軸，課程內容含括美容、美髮、美體、美睫、美甲、美膚、整體造型等各面，其中美容與美髮尤為雙線主軸，齊驅並進，各具特色與優勢。又為接軌國際並與時俱進，均定期舉辦各式研習會、工作坊、國際大師講座等，以精進師生專業素養與技術。期望藉由扎實的課程主餐，加上豐富的活動副餐，讓師生雖置身校園一隅，卻仍能保有國際眼光及敏銳度，從而放遠、放寬、放大眼界，坐實、落實、厚實技術，至終成為一流、自信、活力、優質的時尚產業領域專才。

▲現場髮型實作。