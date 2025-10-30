南應大美容系 致力「髮」揚光大
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】南應大美容造型設計系為提昇教師專業知能與實務能力；加強學生髮藝技術及學習興趣；拓展師生國際視野；促進校內科系間的多向互動並強化上下游學校的經驗傳承，特於本月20日辦理「韓國流行髮型工作坊」，邀請韓國籍的兩位髮藝大師YOONMO KOO及Jeong haemi蒞校，就韓國髮型潮流趨勢進行精闢解析，並就剪髮與吹整進行實際示範，在說行合一、實務與技術雙軌結合下，既為本次活動主題下了最精準並完美的註腳，更讓與會者體驗了大師的超凡魅力與精湛技藝，也因此現場迴響熱烈，名副其實成為一場說髮、論髮、做髮的髮藝大會。
YOONMO KOO為韓國知名的清潭洞OLMANG 髮廊主理人及代表院長。除具CHAHONG 學院美髮師及頂級造型師雙文憑外，現亦為清潭洞指標造型師及OLMANG 藝術團隊總負責、Lookbook 總監，及多場髮型秀及行銷活動評審與總監。YOONMO KOO擅長將專業技術轉化為淺顯易懂、好操作的方式呈現，而其髮藝特色風格含括：清潭洞質感剪裁、輕盈層次、臉型優化、自然蓬鬆吹整及韓系瀏海。至於Jeong haemi現為jeong haemi 頂級造型師、olmang 教育團隊總監及頂級美髮諮詢師等。此次工作坊由YOONMO KOO親自講授及操刀示範，外加Jeong haemi協力合作，具現最真實也是最夯的韓國剪裁與造型趨勢。
本次工作坊上午場推出時尚髮藝講座，下午場則為髮型實作，除講說韓國時尚髮藝趨勢風潮外；並分享台灣與國外美容師工作內容差異與職業發展，透過自身經歷以提供日後從業之實務建議；更要者，藉由現場實作要領的分析講授，讓與會與習獲特殊技法，以期能學以致用於未來職場。本次工作坊除南應大校內師生熱烈參與外，並吸引多所上游學校，如桃園育達高中、啟英高中、關西高中等校師生慕名與會，在這場專業且溫馨的髮藝會師活動中，同好者齊聚一堂，或專注聆聽大師講授，或動剪相互切磋技藝，真正映現了「髮麗」無邊的超凡魔力。
據南應大美容系主任林詩吟表示，該系育才目標素以培植「美力職人」為軸，課程內容含括美容、美髮、美體、美睫、美甲、美膚、整體造型等各面，其中美容與美髮尤為雙線主軸，齊驅並進，各具特色與優勢。又為接軌國際並與時俱進，均定期舉辦各式研習會、工作坊、國際大師講座等，以精進師生專業素養與技術。期望藉由扎實的課程主餐，加上豐富的活動副餐，讓師生雖置身校園一隅，卻仍能保有國際眼光及敏銳度，從而放遠、放寬、放大眼界，坐實、落實、厚實技術，至終成為一流、自信、活力、優質的時尚產業領域專才。
▲現場髮型實作。
其他人也在看
防非洲豬瘟 應變中心：提高入境旅客行李查驗比例
（中央社記者汪淑芬台北30日電）非洲豬瘟中央災害應變中心今晚表示，關於入境旅客行李查驗，維持非洲豬瘟高風險國家的分流制度不變，但針對所有入境旅客的行李查驗比例提高。中央社 ・ 5 小時前
北市11校穿堂優化 美感呈現
記者王誌成∕台北報導 台北市政府教育局三十日表示，積極推動校園環境改善工程，聚焦校園…中華日報 ・ 7 小時前
嘉市大同國小創全臺兩度獲教育部藝術教育貢獻獎
(記者廖建智嘉義報導)嘉義市大同國小在教育部第12屆「藝術教育貢獻獎」中，從全國 44 件入選單位中脫穎而出，榮獲「績優學校獎」。學校再度榮獲此項全國藝術教育最高殊榮，也因此成為全臺首間兩度獲獎的...自立晚報 ・ 3 小時前
旅宿業開放外國技術人力 學者：助提升勞動條件
（中央社記者吳欣紜台北30日電）行政院宣布開放旅宿業外國技術人力，雇主替1名本國勞工加薪就可增聘1名移工。學者今天表達贊同，認為能創造更好勞動條件，也直言業者若不買單，代表就只是想降低人力成本。中央社 ・ 8 小時前
颱風造成嘉義文資災損嚴重 李遠：全力協助復原
（中央社記者蔡智明、黃國芳嘉義30日電）7月颱風豪雨重創嘉義縣、市文化資產與百大文化基地，文化部長李遠今天關切復情況，他說後續將盡力全額補助協助復原工作，並強調台灣面臨災後重建會變得更好。中央社 ・ 9 小時前
禁運禁宰衝擊業者生計 卓榮泰：經濟部、農業部會推補助方案
台中爆發非洲豬瘟，行政院長卓榮泰再度到前進應變所視導，對於活豬禁運、禁宰及廚餘養豬衝擊相關產業一級生產鏈，已經造成生計損害，卓揆說，已要求經濟部、農業部擬定對一級產業相關人員的補助方案，提出後立刻實施，包括飼料改變、清運油資等津貼，到養豬場、屠宰場、肉攤的生的困難，政府都有想到，希望業界稍可寬心。自由時報 ・ 6 小時前
台中人口逆勢成長！鹿陽國小新校啟用…家長會長就任盼打造海線教育亮點
不受少子化影響，台中市沙鹿地區因人口快速成長，為因應北市國小學生數量暴增，台中市府於114學年度新設立鹿陽國小，該學校由市府全額補助興建，目前第一任家長會長由安城建設經理鄭啟宏擔任，他表示希望透過社區與企業的力量，讓鹿陽國小成為海線重要教育據點。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
第26座！高雄正義公園滯洪池 下個月完工啟用
高雄市水利局為改善三民、鳳山區交界一帶淹水問題，投入經費1450萬元，改造正義公園降挖滯洪池，以大榕樹營造景觀，增設步道、溜滑梯、體健設施，將於下月完工啟用，成為高雄第26座滯洪池，適合全家一起休閒遊憩。正義公園位於九如、澄清、正義路口，近年來因氣候異常、強降雨頻傳，降雨量經常超出排水系統負荷，造成自由時報 ・ 6 小時前
淨零減碳 賴總統要求環境部訂縣市負擔額度
（中央社記者汪淑芬台北30日電）環境部長彭啓明今天出席國家氣候變遷對策委員會第5次委員會議。他在會後記者會說，減碳不是只有中央政府的責任，總統要求，未來要訂出縣市政府必須負擔的減碳額度。中央社 ・ 6 小時前
潘孟安：總統盃3X3籃球決賽 72隊凱道搶總獎金178萬
（中央社記者溫貴香台北30日電）總統府秘書長潘孟安今天表示，用行動實現總統賴清德：「全民主場，用運動壯大台灣」，總統盃3X3籃球決賽，本週末凱道熱血開打，72支菁英隊伍即將齊聚總統府前，一起爭奪「3x3全國霸主」的榮耀與178萬元總獎金。中央社 ・ 8 小時前
台中市府是否延誤通報非洲豬瘟 陳駿季：疫調中
（中央社記者汪淑芬台北30日電）醫師沈政男貼文，以R0值（基本傳染數）認為台中市並無延誤通報非洲豬瘟。農業部長陳駿季今天表示，一切仍在疫調中。獸醫所長鄧明中說，同一豬欄與同一豬場的R0值差距大。中央社 ・ 8 小時前
新北大道連環撞！ 肇事駕駛疑涉毒駕 車上搜出K他命
新北市 / 綜合報導 新北市新莊區新北大道三段，發生連環撞車禍！當時25歲陳姓駕駛開的一輛小客車，不斷偏移，直接追撞前方小貨車，兩台車輛隨即往對向噴飛，再波及第三台車輛，有駕駛一度受困，幸好送醫後都沒有大礙， 不過在肇事駕駛車上發現K他命，據了解他還是名通緝犯，警方將對駕駛檢測，是否毒駕。 白色轎車跨越雙黃線，直直往前衝，撞上小貨車，兩車往左偏，再撞對向一輛轎車，換個角度看，小貨車被撞到彈起，還繼續被擠到對向，波及銀色轎車，三輛車卡在路中間，場面宛如碰碰車，嚇壞現場民眾。救護車十萬火急，趕往事故現場，因為被波及轎車駕駛一度受困，而貨車駕駛下車後坐在路邊相當驚恐，三輛車撞成一團，肇事車輛車頭引擎蓋被掀開，貨車連輪胎後車輪都消失，銀色轎車更被擠壓變形，零件碎滿地，而肇事駕駛看似也驚魂未定。連環撞事故，發生在30日下午三點多，新北市新莊區新北大道三段上，車禍受波及的，包含一對周姓夫妻，和謝姓男子，所幸送醫皆無大礙，而肇事駕駛，是名年約25歲的陳姓男子，事發當下他精神恍惚，車內還被搜出約K他命，而他早有毒品前科，警方懷疑可能是毒駕，失控爆衝釀成連環撞車禍，肇事駕駛雙手被上銬遭到送辦，如今也將採驗尿液，釐清他是否真是毒駕。 原始連結華視影音 ・ 8 小時前
學習從踏進校園第一步開始 北市改造學校穿堂
【記者卓羽榛臺北報導】孩子每天踏進校園的第一步，是從哪裡開始的？不是教室，不是操場，而是那條最常經過的—穿堂。臺北市政府教育局積極推動校園環境改善工程，聚焦校園中容易被忽略的動線空間，推動「校園穿堂環...自立晚報 ・ 2 小時前
廚餘去化爆亂象 環境部：疫情期做堆肥、生質能源、焚化掩埋
台中廚餘養豬場爆發非洲豬瘟，釀台灣防疫破口，22日起全國全面禁止廚餘餵豬，引發廚餘亂象。環境部環管署副署長林左祥指出，環境部成立「廚餘去化中央前進協調所」，希望廚餘妥善去化，疫情期間，廚餘做堆肥、生質能源，量能不足就焚化及掩埋處理。林左祥表示，廚餘妥善去化有短期與中長期工作，短期為疫情期間，廚餘做堆自由時報 ・ 6 小時前
金門大學攜手唯一「官窯」陶瓷廠 實體+IG展出「青花纏枝新想像」
金門大學結合「官窯」金門縣陶瓷廠今天在金大圖書館舉辦「青花纏枝新想像」陶藝展，即日起到明年2月23日在「陶藝與手工藝閱讀專區」展出，傳承一甲子的傳統工藝，透過創新思維與年輕世代對話，讓更多人了解金門陶瓷藝術。金門陶瓷廠建於1963年，是公營事業單位，也是全國唯一官窯；上任1年的廠長林蔚尚認為，陶瓷廠自由時報 ・ 6 小時前
普發現金放大術看這裡！銀行加碼抽iPhone.機票搶客
政府即將普發現金一萬元，而銀行也沒缺席，紛紛祭出現金放大術，除了現金加碼是基本之外，各家銀行還推出抽iPhone 17、台北日本來回機票，讓普發現金變成一場另類的抽獎盛會。但是民眾同時得要小心詐騙，因台視新聞網 ・ 6 小時前
威力彩頭獎槓龜！下期獎金保證2億元 今彩539貳獎開出169注
台彩威力彩今（30）晚開出第一區號碼13、14、17、20、21、24，第二區02。派彩結果出爐，頭獎槓龜，下一期將於11月3日（週一）開出，頭獎獎金保證2億元；今彩539本期頭獎無人中獎，貳獎開出1台視新聞網 ・ 6 小時前
舒淇自爆童年陰影！躲衣櫃橋段出自她真實經歷 邱澤演家暴父求：別討厭我
電影《女孩》探討女性成長與愛的掙扎，導演舒淇透露片中一場令人窒息的「躲進衣櫃」橋段，是取材自她童年時期的真實經驗。她回憶，童年時衣櫃是她躲避大人爭吵的避風港，一心以為「看不到就不會發生」，但其實躲在衣櫃裡五感會被放大，更加深恐懼感。鏡報 ・ 9 小時前
台東旗魚季、臍橙節不再合體 分開舉辦無奈原因曝
台東縣政府與成功鎮公所、農漁會今天舉行「旗饗橙香」旗魚季、臍橙節聯合記者會，宣布旗魚季11月15日舉辦、臍橙節11月22日，不過農漁獲結果不甚樂觀，漁業枯竭造成魚愈抓愈小，前、去年颱風也讓臍橙收穫銳減，台中縣長饒慶鈴說，這不是「飢餓行銷」，是「本來就沒有貨」。自由時報 ・ 8 小時前
李遠現勘嘉義市史蹟資料館災損（3） (圖)
文化部長李遠（圖）30日赴嘉義市視察了解史蹟資料館災損情形，並表示會持續協助嘉義文化發展。中央社 ・ 8 小時前