南應大美術系於全國學生美術比賽榮獲佳績 展現精湛技藝技巧與創意

▲南應大美術系學生以精湛技巧及創意，於全國學生美術比賽榮獲佳績；圖為水墨類大專組特優王偲紜。（記者李嘉祥翻攝）

114學年度全國學生美術比賽頒獎於國立臺灣藝術教育館南海劇場登場，南海書院展覽廳亦同步展出特優作品，讓大家一睹年輕藝術家的創意風采；台南應用科技大學美術系有15位學生榮獲佳績，其中榮獲水墨類大專組特優的王偲紜及西畫類大專組特優劉柏佑由李泊言館長及蘇憲法教授頒獎，為校爭光。

南應大表示，為增進學生美術創作素養及培養國民美術鑑賞能力並落實學校美術教育，每年都會舉辦全國學生美術比賽，是全國重要繪畫競賽，能進入決賽作品都是經過層層考驗篩選出來的優秀佳作，不僅展現精湛藝術技巧，並傳達年輕世代對藝術的熱情與創意；此屆吸引5萬件作品參加縣市初賽，經過激烈競爭後僅8720件作品進入決賽，涵蓋繪畫、西畫、平面設計、水墨畫、書法、版畫及漫畫七大類，依年齡層從國小到大專細分為55組，最終有102件作品榮獲決賽特優。

南應大指出，榮獲西畫類大專組特優的劉柏佑作品「Repair&Fixed」利用細緻的繪畫技法表達引擎猶如一台車的心臟，只要內部零件有所損壞，整台車運作都會出問題；榮獲水墨類大專組特優的王偲紜作品「被剝奪者」創作發想來自於觀看白犀牛故事之後產生的感嘆。

南應大美術系強調，系上教師悉心教導加上學生認真學習，經過多年歷練不斷地成長茁壯，在豐富的教學資源與完備的硬體設施相輔相成之下，從題材和技法都展現傳統與創新的完美融合，屢於國內外各大競賽中展露頭角，可預見學生未來在藝術創作表現必定更加精彩可期。