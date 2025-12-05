南應大與韓國仁大簽署MOU 創造跨文化學習

南應大與韓國仁德大學簽署ＭＯＵ，將規劃雙聯學制、師生交流課程及跨國展演等合作，為兩校學生創造跨文化學習。（南應大提供）

記者汪惠松／永康報導

台南應用科大視傳系國際設計交流講座，邀請韓國仁德大學視傳系教授李民亨及韓國現代設計協會副理事長李佳樺，以韓國近年備受注目的「設計 × 生活文化」發展為核心，分享從視覺文化、潮流美學到國家軟實力的培養，並簽署ＭＯＵ創造學生跨文化學習。

李民亨以「Visual Design in Life」為題，解析韓國如何將日常文化、品牌識別與城市視覺系統緊密整合？使設計成為創造生活品質的重要力量。他指出，韓國在公共設計、地方創生與文化推廣上的成功，源自「設計即生活」的觀念，而非單純的美學輸出。透過大量實例展示，包括韓國街區設計、博物館視覺系統與當代平面設計趨勢，讓南應大師生看見跨文化的創意思維。

李佳樺則從「東亞設計潮流趨勢」切入，談到韓國影視、K-POP、設計產業鏈之間的互相帶動，使韓國潮流文化逐漸形成具有全球影響力的品牌。她表示，視覺設計不僅是文化的呈現者，更是國家形象與文化價值的重要推手，透過設計，韓國成功將文化內容擴大成國際市場的認同與支持。

交流中，南應大與仁德大學亦簽署合作備忘錄（ＭＯＵ）。兩校皆以文化創意為重點發展領域，系所屬性高度相似，因此，簽署ＭＯＵ象徵跨國合作的嶄新開端。未來將規劃雙聯學制、師生交流課程、共同工作坊及跨國展演等合作項目，為兩校學生創造跨文化學習的豐富機會。

南應視傳系主任陳黎枚表示，透過兩位講者的分享，學生得以更全面地理解文化如何與設計緊密連結並形塑全球影響力。