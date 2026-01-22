南應大舉辦料理實務班成果發表 展現在職進修成果

異國料理成品實作老師指導

臺南應用科技大學進修推廣中心與餐飲系合作辦理的產業人才投資計畫－中式點心及異國料理實務班，學員們在中式麵食邱清祥老師與異國料理蔡安鎭老師的專業指導下，現場展示成品，展現勞工朋友在職進修的豐碩成果。

成果展特別設置「各組互相評比」環節，學員們透過觀摩不同組別的作品，大家針對風味、擺盤美學及操作流程進行深度交流。