南應大舞蹈系舞藝精湛火力全開 全國啦啦隊錦標賽奪多項佳績

台南應用科大舞蹈系學生於全國啦啦隊錦標賽中榮獲多個獎項，將前往日本參加團體公開賽。（記者李嘉祥翻攝）

中華民國台灣競技啦啦隊協會CTCA主辦的「2025年第22屆全國啦啦隊錦標賽暨114學年度中等學校啦啦隊錦標賽」吸引全國社會公開組、各大專院校、高中、國中小至幼兒階段的分齡隊伍同場競技；台南應用科技大學舞蹈系黃淑蓮老師率領近50名學生參賽，憑藉扎實舞蹈訓練、跨年級合作精神與高度完成度的演出榮獲多項獎項，整體表現亮眼。

臺南應用科大舞蹈系參賽成果不僅展現學生於舞蹈技術、表演張力與團隊默契上的優異表現，也體現學校長期推動專業訓練、跨年級學習與實務導向教學的成果：在雙人比賽項目中，榮獲爵士雙人公開組第三名、高中雙人彩球公開組第一名、彩球雙人公開組第五名與第六名、嘻哈雙人公開組第二名與第三名；團體比賽項目，「彩球團體公開組」由外聘教練廖芝瑤老師編排，榮獲第一名佳績，師生將於2026年1月17日前往日本繼續挑戰國際公開賽，展現南應大舞蹈系在啦啦舞領域的專業實力與國際競爭力。

「爵士團體公開組」由高一至大三學生共同組成，跨學制合作出賽榮獲第二名，該作品由舞蹈系大四學生方子僑編排，並由高文萓擔任助理教練，兩位皆為具備專業證照的B級啦啦舞教練，展現學姐傳承與實務教學結合教學成果；另在「嘻哈團體公開組」項目中，由四技學生黃詩媛、余振維與楊恩睿統籌與編排，獲得第四名佳績，顯示學生合作能力、團隊領導及風格掌握成熟表現。

南應大強調，未來舞蹈系將持續鼓勵學生參與全國與國際賽事，拓展專業視野，培養具備舞蹈創作、教學與表演實力的全方位藝術人才。