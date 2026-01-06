南應大視傳系霧湧 獲屏東獎肯定

南應大視傳系學生團隊將設計、文化研究與觀光推廣結合，創作《霧湧》旅遊指南作品，榮獲二０二五屏東獎第二類優選。（南應大提供）

記者汪惠松∕永康報導

台南應用科大視覺傳達設計系學生團隊將設計、文化研究與觀光推廣結合，創作《霧湧—結合魯凱族瀑布與互動設計的文化旅遊指南》作品，榮獲二０二五屏東獎第二類優選，展現學生跨域設計實力。

屏東獎是屏東縣政府推動的重要設計競賽，聚焦於地方文化、生活及社會議題之間的連結，透過創意的轉譯，以回應在地文化的多元可能性。南應大由視傳系老師鐘凱瀚指導舉生曾泓翔、陳育晨、杜木金、陳駿榤、許朝崴、黃凱欣組成設計團隊創作《霧湧》作品，獲得屏東獎肯定。

廣告 廣告

《霧湧》以屏東霧台鄉魯凱族的瀑布口述傳說為創作核心，透過互動設計結合觀光教育，引導大眾深入認識魯凱族文化與自然景觀之間的關係。作品中，不同瀑布分別象徵尊敬大自然、珍惜生命、人際情感與領地意識等價值，這些傳說不僅承載族人世代相傳的生活智慧，也具有教育後代的重要意義。

為了讓文化體驗更具臨場感，團隊設計了一套互動式文化旅遊指南與周邊，為呼應魯凱族聚落的自然環境特色，運用遇水變色油墨技術，讓遊客在瀑布現地體驗時透過水霧的潑灑使口述傳說故事得以再現，將「觀看風景」轉化為「閱讀文化」的互動過程，讓旅遊不只是走訪景點，而是實際走進魯凱族的文化脈絡之中，感受族人對自然的敬畏與世代累積的智慧，讓逐漸式微的口述文化以嶄新的形式被理解與延續。