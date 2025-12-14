南應大跨系參與府城摩登大遊行 復古時尚結合國際文化 展現多元文化魅力

南應大南應用科技大學時尚設計系、視覺傳達設計系與國際專修班參與參與府城摩登大遊行，跨領域合作展現復古美學與多元文化魅力。（記者李嘉祥攝）

台南應用科技大學時尚設計系、視覺傳達設計系與國際專修班參與林百貨舉辦的「府城摩登大遊行」，以跨領域合作展現復古美學與多元文化魅力，成為遊行隊伍中亮點焦點；南應大研發長鄭亦君全程陪同給予學生實質支持，展現學校對學生實作學習與城市文化參與的重視。

南應大學生呼應林百貨百年風華，以「城南留聲機」為主題精心打造復古造型走入臺南街頭，呈現洋風時期摩登氣質；時尚設計系與視覺傳達設計系學生以復古洋裝、經典帽飾、懷舊西裝、細緻妝髮及手作遊行道具、視覺符號與拍照裝置打造整體視覺效果，隊伍行進間宛如一場流動的時代劇場，重現早期時代的時尚風華；更有學生巧思裝扮成「黑白電視畫面」造型，身上色調與線條呈現極具戲劇效果的單色質感，乍看彷彿從黑白電視中走出來，成為創意亮點。

國際專修班學生也為遊行增添國際文化色彩，越南籍學生穿著越南傳統服飾奧黛，優雅線條搭配自製的刺繡蕾絲斗笠，展現越南女性文化特質；此刺繡斗笠由南應大USR 深耕型計畫「消失的針線－刺繡技藝傳承與記憶延伸」指導，帶領國際專修班學生手作刺繡與蕾絲結合的斗笠，每位學生皆以個人文化背景與美學喜好創作獨一無二的造型作品。

時尚設計系學生也精心製作刺繡胸針作為遊行贈品沿途分送給民眾，讓傳統工藝以更親近的方式走入大眾生活；除服裝造型令人耳目一新，南應大學生也準備自製抽獎道具、拍照人形看板、小禮物等多項互動設計，並於遊行定點帶來舞蹈演出，以熱情與創意帶動現場氛圍，不僅視覺效果強烈且互動有趣，讓周邊民眾留下深刻印象。

南應大表示，學生參與「府城摩登大遊行」不僅是將課堂所學展現在真實場域的成果，也是一場跨系跨文化與跨領域的合作實踐，透過服裝設計、視覺溝通與文化展演的交互整合，學生以創意重現時代風華，並以行動參與城市文化活動，深化對在地與國際文化的理解，未來也會持續推動跨系合作與社會參與，讓學生在真實情境中發揮專業所長，為臺南注入更多青春與文化創新能量。