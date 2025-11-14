南應大金質盃邀請賽 近2百高手較勁

南應大金質盃家事類餐旅群技藝邀請賽，吸引近二百位高中職學生競技，透過烹調、烘焙等過程理解專業，培育產業新世代。 （南應大提供）

台南應大民生暨管理學院舉辦二０二五「南應大Dreamer餐旅技藝金質盃」家事類餐旅群技藝邀請賽，全國超過卅所高中職近二百位選手齊聚競技，透過烹調、服務、烘焙過程理解專業、溝通與美學並重，並頒獎表揚勝者，鼓勵學生持續精進。

南應大金質盃由旅館系與餐飲系聯合主辦，競賽項目包括「餐飲服務」、「中餐烹飪」及「烘焙」三大職類。今年賽事全面升級，不僅融入教育部一一四年度家事類餐旅群技藝競賽命題趨勢，術科與學科試題同步更新，強化與產業實務接軌。

參賽高中職餐旅群選手中，共有五十六位入選正式名單，在中餐烹飪項目以「指定菜＋創意菜」雙軸並進，讓選手在有限食材中展現融合經典與創新技藝的能力；餐飲服務項目聚焦精緻餐飲服務接待與飲品知識測驗，並加入咖啡與調酒術語等國際餐飲素養內容，同時輔以火焰桌邊料理的實作，讓技能更加深化展現；烘焙項目則以「沙哈蛋糕 Sachertorte Cake」為主題，結合分蛋法技術、裝飾設計與食材控制，體現職場標準化操作精神。

南應大校長劉修祥表示，金質盃是學生通往產業的實戰橋梁。今年亦特別開放觀賽與陪賽制度，每校除正式選手與指導教師外，亦可報名觀賽員二名，使教師能將觀摩心得帶回課堂，落實技職教育循環學習精神。

各校指導老師表示，南應大的模擬賽讓學生體驗到真正的競賽擬真氛圍，對正式技能技藝競賽的準備幫助非常大。餐飲服務職類評審團均是代表國家參加國際技能競賽的專業國手，透過比賽達到技藝傳承，承先啟後的重要意義。