南應大養生休閒管理系學生融入抱樹特色 榮獲全國觀光活動企劃競賽銅牌

南應大養生休閒管理系學生融入抱樹特色，強化與自然連結及提升身心健康益處，於全國觀光活動企劃競賽中榮獲銅牌。（記者李嘉祥攝）

▲南應大養生休閒管理系學生融入抱樹特色，強化與自然連結及提升身心健康益處，於全國觀光活動企劃競賽中榮獲銅牌。（記者李嘉祥攝）

臺南應用科技大學養生休閒管理系學生郭齊翔、盧興同學與商設系楊宜瑾以「抱樹養生」為核心特色參加「2025年全國觀光活動企劃競賽」，將強化與自然的連結進而提升身心健康益處的活動融入遊程企劃設計中，憑藉創新理念與扎實執行力勇奪銅牌，展現該系於養生休閒與永續理念的結合。

南應大表示，全國活動企劃組及海報設計組分別有60組與25組參賽，學生將課堂所學的旅遊概論、養生保健概論與休閒活動設計規劃等專業課程，以遊程設計概念、旅遊動機分析與養生休閒活動規劃模式融入競賽中，並與茶文化結合；該校養生休閒管理系學生以「靜茶抱樹樂活」為主題參賽，評審肯定該企劃兼具創意與實務操作性，成功突顯綠色旅遊為主軸，最終獲得活動企劃組與海報設計組全國銅牌殊榮。

擔任指導老師的南應大養生休閒管理系主任葉為谷指出，此次獲獎佳績不僅肯定學生在企劃與創意統整能力表現，也展現系上推動專業課程與實務應用，成功培養學生於企劃、執行與社會服務上的綜合能力。