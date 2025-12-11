南應大餐飲系展現紮實訓練成果 榮獲全國餐服競賽全國亞軍及佳作

南應大學餐飲系學生於台灣旅館節全國餐旅服務競賽大專院校組雙人托盤競賽中榮獲全國亞軍及全國佳作，展現紮實專業訓練成果。（記者李嘉祥攝）

台南應用科技大學餐飲系學生參加「2025台灣旅館節全國餐旅服務競賽大專院校組雙人托盤競賽」，於全國多所大專校院與餐飲相關科系激烈競爭中脫穎而出榮獲全國亞軍及全國佳作，展現紮實專業訓練成果。

此項賽事被視為餐旅界「武林盟主」級的年終大賽，每年均吸引全台餐旅科系學生與旅館從業人員熱烈參與，今年規模再創高峰，全國共80多組超過200位選手報名角逐，以象徵台灣意義的「台灣啤酒」為基酒，透過托盤競賽則考驗選手的穩定度、儀態與行走技巧，展現餐旅服務的專業素養，並強化校際間觀光餐飲教育的交流。

南應大餐飲系團隊由葉俊廷助理教授帶隊指導，游勝翔、林佳慧搭配繼上次屏東蓬萊盃雙雙榮獲銅牌後，此次雙人搭配參加「大專院校托盤競賽組」顯現絕佳默契，榮獲全國亞軍；林佳慧則再次擄獲記者上鏡「最佳托盤美姿儀態」；另一組唐鈺淇、莊諺汶雙人搭配，展現托盤穩定技術，榮獲大專院校雙人托盤組全國佳作，展現南應大餐飲系餐服培訓隊平時札實的訓練結果。

南應大餐飲系主任賴美穎表示，平時紮實訓練是選手穩定發揮的關鍵，期藉由全國競賽能檢視學生專業能力，並培養抗壓性與服務素養。

南應大校長劉修祥指出，學校致力於培育餐飲人才，鼓勵學生透過賽事精進實務技能、促進校際交流，期許學生具備與業界接軌的競爭力。