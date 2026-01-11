南應大餐飲系金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽 勇奪1金5銀13銅佳績

南應大餐飲系師生於金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽展現專業實力，勇奪一金五銀十三銅佳績。（記者李嘉祥翻攝）

台南應用科技大學餐飲系蔡振蒼老師帶領咖啡培訓隊、葉俊廷老師帶領餐服培訓隊、鄭傑夫率領調酒培訓隊學生參加「2025第24屆金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽」，於全國多所大專校院與餐飲相關科系激烈競爭中榮獲1金5銀13銅的頂尖成績，展現餐飲系平時紮實專業訓練成果。

「金爵獎」邁入第24屆，今年響應海洋委員會「復振航海文化力」的號召，以「一杯海的記憶」為題，引領參賽者在專業與創意中表達對環境議題、永續精神與文化敘事的創作深度，吸引全台餐旅科系25所大專院校學生與專業人士參賽。

南應大餐飲系於多個專業領域均有斬獲，在托盤競賽部分，學生持續展現高水準表現，繼蓬萊盃、台灣旅館節摘銀後，成功蟬聯銀牌與銅牌，大一新生表現亦亮眼，不僅在口布摺疊組以永續創意摘銅，更在手沖咖啡組與咖啡杯測賽中初露鋒芒，分別拿下銀牌與銅牌。

南應大表示，在競爭激烈的手沖咖啡項目，該系選手以傑出的感官技巧擊敗好手，為學校抱回金牌；導覽組同學以全英文介紹在地景點、調酒組同學以口感與技術征服評審，雙雙獲得銅牌與銀牌肯定；在蔡振蒼老師領軍參賽下，勇奪咖啡雙項三面銅牌，展現了全方位職人精神。

南應大餐飲系主任賴美穎指出，學生能於全國性餐飲競賽獲獎，平時紮實訓練是穩定發揮的關鍵。

校長劉修祥強調，學生參與全國賽事不僅提升全方位實務技能，也促進校際交流，有助於展現學校在餐飲專業人才培育上的長期投入與成果，未來學校也會持續輔導參加更多國際賽事。