南應大、韓祥明大學音樂交流

台南應大流音系攜手韓國祥明大學表演團隊，十七日晚間將在高雄流行音樂中心LIVE WAREHOUSE大庫舉辦跨國音樂交流，精心設計宣傳海報。（南應大提供）

記者汪惠松∕永康報導

台南應用科大流行音樂系攜手韓國祥明大學表演團隊合作，將於十七日晚間在高雄流行音樂中心LIVE WAREHOUSE大庫舉辦跨國音樂交流，演出《開唱！台流xK-pop大會師》，自由入場，兩校學生將以樂團形式輪番登場，展現台韓音樂文化的多元風貌。

台南應大流音系與祥明大學於二０二三年五月簽訂ＭＯＵ，建立長期交流與合作關係，此次音樂會正是雙方合作的具體展現。南應流音系主任由知名藝人林隆璇擔任，並由不同領域的專業師資共同引領學生踏往產業界，讓學術與實務緊密結合，培養出能夠直接投入音樂產業的優秀人才。

廣告 廣告

祥明大學表演團隊隸屬於該校文化技術研究所音樂科技系，專注於舞台表演與音樂創作，學生常以團隊形式參與國內外演出，展現韓國表演藝術教育的特色與成果。

將在高雄流行音樂中心LIVE WAREHOUSE大庫進行的跨國音樂交流，時間長達三小時自由入場，兩校學生將以樂團形式輪番登場，展現台韓音樂文化的多元風貌。

其中祥明大學表演團隊將演出時下最受歡迎的韓國流行歌曲，並呈現學生自創的嶄新曲目，展現韓國年輕世代的創意能量；南應大流音系則將演繹台灣經典與現代華語歌曲，並推出學生創作的流行音樂作品，呈現台灣音樂教育的成果與活力。

此次活動也獲得高雄流音中心大力支持，促成三方的鼎力交流。高雄流音中心與南應大流音系於二０二四年九月簽訂ＭＯＵ，進一步深化產學合作與國際交流。