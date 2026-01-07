南應室設校友赴德完成設計研究 帶回經驗與學弟妹交流

南應大室設系校友楊富茨（左）獲教育部海外圓夢計畫，赴德完成設計研究，並將經驗帶回母校與學弟妹交流。（南應大提供）

記者汪惠松／永康報導

台南應用科大室內設計系深耕「材料理解」與「空間敘事」教學，鼓勵學生具備跨域研究能力，其中該系畢業生楊富茨獲選教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」，遠赴德國完成廿八天的實地研究，並 經驗帶回母校學弟妹交流。

楊富茨的「文化策展中的永續材料語法」研究計畫，並非一時興起，而是延續她在校期間長期的學術積累。南應大室設系在課程規劃上，強調引導學生從大專生研究計畫開始，逐步建立批判性思維。從課堂上的材料實驗、參與國際研討會，到如今獨立執行海外田野調查，這是一條由師生共同鋪墊、完整的學習曲線。

在德國威瑪與萊比錫的考察中，楊富茨透過鏡頭與手稿，印證了系上教學所強調的「設計深度」。她觀察到，成熟的展場設計能讓材料超越環保象徵，成為敘事主體。例如「蜂蜜博物館」以大量木材構築蜂箱意象，展現材料的原生力量；「歌德故居」則保留家具的使用痕跡，讓時間感成為空間語言。這些並未刻意標榜永續，卻自然生成文化意義的案例，為台灣策展實務帶來了深刻啟發。

經驗回流，建立共學的學術生態，教育的價值不僅在於個人的成就，更在於經驗的傳承。楊富茨返台後，將第一手的德國策展觀察與計畫申請經驗帶回校園，與學弟妹進行深度交流。這種由校友帶動的「典範轉移」，展現了南應大室設系緊密而支持性的學術氛圍。透過紮實的訓練與資源挹注，學校致力於讓每一位對設計懷抱理想的學生，都能具備走向世界的底氣與視野。