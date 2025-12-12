南應成醫跨域合作 攜手研發重症教學MR系統

南應大攜手成醫跨域合作研發重症教學MR系統，在台灣醫療科技展中展出，吸引民眾體驗模擬學習互動系統。（南應大提供）

台南應大多媒體動畫系與成功大學附設醫學院跨域攜手合作，研發出混合實境（MR）CRRT模擬學習互動系統。此研發成果在臨床專業與XR科技跨域整合，為重症醫療訓練帶來新的學習模式，並參與醫療科技展，在醫護與社會貢獻極具影響力。

此項跨域研發的MR CRRT模擬學習互動系統，於日前在台北南港展覽館舉行的第9屆台灣醫療科技展中展出。現場展示MR結合重症訓練的擬真情境，讓與會者能親身體驗MR如何協助提升臨床教學與重症照護訓練品質。

連續性腎臟替代療法（CRRT）是重症醫療中不可或缺的治療方式，其操作需高度精準且流程複雜。傳統訓練受限於設備、人力與臨床場域安排，使醫護人員難以獲得足夠的反覆練習機會。此次研發的MR CRRT模擬學習互動系統運用虛實整合技術，讓護理師能在真實空間中以混合實境介面進行操作演練，在安全且無壓力的情境熟悉治療概念與流程架構，提升臨床判斷能力。

此系統的設計核心在於降低臨床訓練門檻、增加練習頻次並提升團隊溝通效率。藉由混合實境的虛實融合與直覺操作，護理師能更快速掌握相關器材配置、操作順序與臨床情境。系統能根據臨床需求進行教學化設計，使訓練過程具指引性、可重複性與高擬真度，大幅改善傳統訓練所面臨的限制。

在跨域合作中，南應大多動系負責3D建模、互動流程設計、MR系統開發；成大醫院則提供重症臨床知識、流程驗證與專業教學需求分析。雙方以臨床問題為導向，經多次跨領域討論與測試，成功打造兼具臨床實務、學習效益及科技創新的MR教學系統。

此研究與系統開發獲得國科會補助，得以整合臨床醫療、互動科技與教育研究等多領域資源。研究團隊表示，國科會的補助讓學校與醫院能更深入的跨域合作，使計畫能從概念研發走向可實際應用的智慧教學工具。