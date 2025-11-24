南應漫畫學術研討 聚焦台漫國際化跨領域交流

台南應大漫畫系首屆學術研討會，聚焦ＩＰ運用、台漫國際化等議題，邀請業界專家學者齊聚針對漫畫未來的可能性進行討論，跨領域交流。（台南應大提供）

記者汪惠松／永康報導

台南應用科大漫畫系主辦首屆學術研討會，以「漫遊．無界：漫畫的跨域與轉生」為主題，聚焦ＩＰ運用、台漫國際化、產業轉型、ＡＩ技術與Vtuber現象等議題，邀請業界專家學者齊聚針對漫畫未來的可能性進行討論，跨領域交流。

南應漫畫系主任黃建芳指出，這是漫畫系成立近十年以來首次舉辦的學術研討會，是漫畫系碩士班未來畢業時發表論文的一個平台。副主任陸承石指出，這次因時間稍嫌緊迫，而以投稿專題海報展先行，可說是「軍容壯盛」。

廣告 廣告

活動由南應漫畫系老師王佩廸進行籌備，邀請漫畫界專家學者，包括今年度金漫獎特別貢獻獎得主黃健和總編、開拓動漫執行長祭蘇微希，及帶領虛擬實境和Vtuber技術團隊的清大科技藝術所助理教授蔡遵弘，進行「動漫結合數位科技的未來性：遊戲／ＸＲ／Vtuber」等三場相當豐實的專題演講。活動匯聚南應師生參與，顯見校內師生對漫畫跨域、數位創意及ＡＩ應用的高度興趣，為學術與產業合作搭建良好平台。

此次研討會不僅為南應漫畫系師生創造專業交流機會，更為系上首度招收碩士班預做暖身。南應大漫畫系將於二０二六學年度正式開設全國首屆漫畫碩士班，歡迎對漫畫創作論述與漫畫研究有興趣的國內外大學畢業生踴躍報名，招收對象不限本科及非本科背景，鼓勵跨領域人才投入漫畫深耕。