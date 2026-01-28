南應美容系東京畢展獲好評
記者汪惠松∕永康報導
台南應用科大美容造型設計系一一六級的畢業班走出校園，前往日本東京舉辦「幻．夢」主題畢業成果靜態展，集結美甲、美髮與面具設計三大創作領域，透過卅餘件作品展現學生豐沛創作能量與專業實作，深獲國際校方與觀展者肯定。
南應大美容系此次跨國畢業展作品自構思至完成歷時一年，期間經歷三次正式審查。共計展出卅二件作品完整詮釋「幻．夢」的多重樣貌，其中美甲組十五件作品風格精緻細膩，主題涵蓋古風、童話、海洋等意象，學生巧妙運用細膩手繪技巧，結合立體裝飾與異材質元素，突破傳統美甲形式，創造出華麗且富有敘事性的藝術作品。
美髮組七件功力深厚，造型融合日式美學與多樣包頭技巧，從結構、線條到整體造型搭配皆具巧思，展現學生對專業技術與時尚美感的高度掌握。面具組十件則以神秘唯美見長，透過不同形式的面具設計，搭配整體造型與場景設定，強調作品的整體性與氛圍感，成功營造出獨特藝術世界，引領觀者走入創作者所構築的夢境之中。
