南應藝術季爵士音樂節壓軸 掀起校園音樂熱潮
記者汪惠松／永康報導
台南應用科大二０二五TUTech藝術季圓滿落幕，壓軸登場在該校乃建堂舉行的「東區爵士音樂節－SWING到校園」音樂會，邀集國內外知名音樂家與該校師生共同演出，展現校園音樂演奏的能量與活力，彰顯南應大長期推動藝術教育的用心。
壓軸音樂會由老師温隆信、魏廣晧與普斯達攜手南應大聯合製作，卡司陣容堅強、曲風多樣。開場由榮獲衛武營全國音樂大賽國中組銅管五重奏首獎的「不銅凡響銅管重奏團」帶來〈The Entertainer〉、〈The Junk Rag〉等作品，以青春氣勢詮釋銅管音樂的華麗層次；隨後登場的「四爪樂團」融合爵士與古典語彙，並邀請小號演奏家魏廣晧與笙演奏家邱士峰聯合演出，展現跨界即興的獨特魅力。
由南應流行音樂系學生組成的「Jazzy Little Things」以清新詮釋〈Paper Moon〉、〈I Wish You Love〉等經典曲目，展現年輕世代對爵士的熱情與想像；而壓軸登場的「Jazz It Up」師資樂團，則以〈Desafinado〉、〈台南印象組曲〉等作品，將現場氣氛推向最高潮，讓觀眾沉醉於自由律動與靈魂即興的音樂盛宴。
此次活動亦是該校「高教深耕藝術教育推廣－南應之星創新培育計畫」的重要成果展現之一，透過師生合作、跨界共演的形式，培育學生創造力與實務能力，鼓勵年輕音樂家以創新思維開展多元藝術表現。
南應大藝術學院長楊蕙祺表示，藝術季以「融合、創新與交流」為核心理念，透過藝術教育推廣－南應之星創新培育計畫的推動，打造讓師生共學、創作者與觀眾共感的藝文平台，持續推動校園藝術能量向外延伸。
其他人也在看
GD首攻大巨蛋親曝BIGBANG喜訊！甜用中文喊話：我是權志龍
GD權志龍首次登上台北大巨蛋開唱，吸引4萬粉絲朝聖！演唱會上，他不僅宣布BIGBANG明年四月將登上科切拉舞台，更以中文寵粉互動，讓全場瘋狂。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
蔡依林罕見舉辦簽唱會！萬人擠爆北流搶看 排隊人龍綿延一公里
「華語流行天后」蔡依林（Jolin）帶著全新專輯《PLEASURE》重磅回歸！今（11/2）下午1點，她親臨台北流行音樂中心戶外表演空間，舉辦睽違六年的簽唱會，吸引大批歌迷湧入朝聖。新專輯不僅已於各大數位平台上線，實體專輯也同步發行，Jolin以實際行動感謝歌迷一路以來的支持。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／GD深夜現身金豬食堂！穿米奇上衣超萌 摯友李洙赫「全程愛相隨」
南韓天王 G-DRAGON（GD，權志龍）在台北掀起熱潮！他於11月1日、2日連兩天登上台北大巨蛋舉行《Übermensch》世界巡演安可場，兩天共吸引8萬粉絲朝聖。結束第二場演唱會後，GD延續7月小巨蛋開唱時的習慣，再度前往韓式燒肉名店「金豬食堂」舉辦慶功宴，讓全場粉絲陷入瘋狂。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
直擊／GD開唱連3事故！「卡在舞台中間」 無奈只給左邊讚
直擊／GD開唱連3事故！「卡在舞台中間」 無奈只給左邊讚EBC東森娛樂 ・ 23 小時前
直擊／小S穿周邊T朝聖GD演唱會！ 派翠克入場不敢跳求饒：怕被罵
【緯來新聞網】「韓流天王」G-DRAGON週末兩天在大巨蛋開唱，共吸引8萬名粉絲到場，今（2日）不少緯來新聞網 ・ 1 天前
GD大巨蛋安可場大秀中文狂撩粉 好友李洙赫再現身力挺
生活中心／綜合報導韓國天王GD權志龍，在台北大巨蛋的加場演唱會，昨天（2日）落幕，好友李洙赫這次一連兩天都在包廂默默支持，演唱會結束後，GD也被捕捉現身北市韓式餐廳慶功，而且這次演出，GD還多了不少中文問候。民視 ・ 49 分鐘前
《左撇子女孩》台灣女性故事的全新好萊塢視角！問鼎金馬62、瞄準奧斯卡！8大看點整理
入選坎城影展國際影評人週競賽、並代表台灣角逐 2026 年奧斯卡獎最佳國際影片的《左撇子女孩》Left-Handed Girl 一上映就衝破百萬票房佳績！該片可說是旅美台灣導演鄒時擎闖蕩好萊塢 20 多年的成績單！本片集結金鐘視后蔡淑臻、新生代演員馬士媛、葉子綺和黃鐙輝等演員，這一家人今年也都「入圍金馬獎」超給力！本文整理《左撇子女孩》這部電影的 8 大看點，趕快一起來聞香！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
2025第16屆金音創作獎完整得獎名單出爐！ 七大表演成亮點
第16屆金音創作獎頒獎典禮匯集臺、韓、泰三地逾30組音樂人化身「音樂勇者」齊聲讚頌，頒發22項獎座及七段表演貫穿全場呈現「勇敢」的音樂信念，表演包含拍謝少年x拚場、That’s My Shhh x someshiit山姆、金曲歌后李竺芯x金曲樂團百合花、椅子樂團x泰國嘻哈才子AUTTA、我是機車少女 x 最強新人 Andr 五段特色共演，搭配臺韓兩大獨立天團 Silica Gel 與最佳現場演出獎得主 當代電影大師同場飆唱，讓整場典禮前後呼應貫連，以多元共鳴及真摯爆發的「勇氣之聲」點燃今夜金音盛宴！林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
GD大巨蛋演唱會圓滿落幕！ 直奔愛店粉絲夜守嗨翻
台北市 / 綜合報導 南韓天王GD連兩天在台北大巨蛋舉辦安可演唱會，不少粉絲在演唱會結束之後，就立刻前往GD愛店「金豬食堂」外等待偶像現身。果然在晚間11點16分，換上印有「米奇」T恤的GD，乘坐千萬邁巴赫轎車現身，一下車就笑著比YA、親切揮手，讓全場陷入瘋狂。而好兄弟李洙赫也戴著毛帽和墨鏡陪同一旁，融化全場千名粉絲。 原始連結華視影音 ・ 8 小時前
韓流天王GD大巨蛋安可場開唱 粉絲擠爆松菸搶買周邊
台北市 / 綜合報導 韓流天王GD權志龍、週末假期連續兩天，登上台北大巨蛋舉行安可場，萬名粉絲追星，週邊商品賣得嚇嚇叫，松山文創園區擠滿了粉絲，大家都想搶台灣限定的手燈鑰匙圈，可以看出權志龍的魅力真的無法擋，還有歌迷實在太喜歡權志龍，把孩子裝扮成GD的樣子，在場外就算只聽漏音也開心，更有消息傳出，最終場會有天王級嘉賓合體，讓粉絲相當期待。舞台上勁歌熱舞嗨翻大巨蛋，韓流天王GD再度來台開唱，門票開賣就秒殺一票難求，沒辦法進場的歌迷，實在太喜歡權志龍，把孩子裝扮成GD的樣子，就算只聽漏音也開心。GD粉絲說：「因為我們買不到票，可是就是還是想要陪他來這邊，感受一下演唱會的氛圍。」GD魅力無法擋，看看這長長人龍就知道，周邊商品賣得嚇嚇叫，排隊人群繞了一圈又一圈，90個櫃台火力全開，這回安可場週末兩天，吸引萬名粉絲追星，更令人興奮的是，傳出有天王級大咖，要擔任演場會嘉賓。GD粉絲說：「洙赫或是BIGBANG的成員，很期待他們可以合體。」GD粉絲說：「我在想應該會是周杰倫吧，因為之前他來的時候，他有，是有跟他碰面，但是我覺得，我還是比較喜歡大聲。」究竟會不會有嘉賓到場力挺，到底會是誰相當好奇，但看看幾個月前的演唱會，大咖同台確實讓人期待，GD世界巡迴演唱會首站，今 年 3月底在首爾高陽體育館登場，BIGBANG太陽大聲以及師妹CL，都曾 為 天王站過台。只是權志龍演唱會，演出實在太精彩，這次台北場台下有些混亂，在昨(1)日這場，許多觀眾為了想近距離看到GD，在場內奔跑卡位甚至直接在座位上，彷彿上演跨欄比賽場面一度陷入混亂，提醒民眾，開開心心追星可別做出危險動作受傷，而大大掃了 聽演唱會的興致 。 原始連結華視影音 ・ 23 小時前
理想混蛋首度攻蛋！唱到一半「大咖男星」衝上台 許願成真全場傻眼
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導理想混蛋成軍8年，終於在今（1）日登上台北小巨蛋舉行「不是因為天氣晴朗才見面」演唱會，今天演唱會邀來韋禮安擔任嘉賓，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
白安送糖果不慎砸到粉絲頭頂 急道歉又補送笑翻全場
白安發行第五張唱作專輯《星期八》，將那些沒說完的話都收進音樂裡，用明亮輕盈的電子聲響，讓細膩思緒變得透明又自由。昨晚《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會首站於台中Legacy登場，白安以靛藍馬甲搭配個性褲裝亮麗現身，俐落齊瀏海造型氣場十足。她不僅完整演唱新專輯全部歌曲，更重新以電子曲風改編多首經典作品，打造一場融合光影、節奏與情感的沉浸式音樂旅程。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
粉絲嗨翻! 江蕙宣布加開5場"安可場" 11/13開放登記
生活中心／綜合報導二姐江蕙2025的總共23場的演唱會，才在9月初完美落幕，但歌迷們還是聽不夠。今天江蕙重磅宣布，明年春節要加開五場"安可場"。這個月13號就開放登記，就連藝人鍾欣凌也是粉絲，直呼票真的好難搶。這歌聲，粉絲們應該怎麼聽都聽不夠，二姐江蕙今年九月才結束23場"無.有"演唱會，如今又宣布要加開"安可場"。歌手江蕙（09.01）：「蛤你說什麼，加場，只要有的話我會盡量的請，我們這個主辦單位去努力，好不好。」真的說到做到，江蕙將在明年2月重返小巨蛋，而且一開就是五場，2月20、21、22、24和25號，從大年初四開始，要陪伴歌迷過春節。江蕙將加開五場「安可場」演唱會，將陪伴歌迷過春節。（圖／寬宏藝術）真的是把粉絲們都"攬牢牢"，也不讓黃牛有機可乘，江蕙安可場五場，總共五萬張門票，全部採取會員實名制抽籤售票，將在這個月13號開放登記，14號中午12點截止，15號就公布中籤名單。江蕙宣布加開五場「安可場」演唱會，將陪伴歌迷過春節，11/13開放登記抽籤。（圖／寬宏藝術）藝人鍾欣凌：「我以前有聽過她演唱會，可是她演唱會太難搶了，跟女團一樣難搶，所以其實要看你的指頭動的快不快，要不就是人脈夠不夠。」連藝人鍾欣凌也是粉絲，江蕙溫暖歌聲征服各年齡層，加唱五場也讓歌迷們超級驚喜，要在明年春節和江蕙團圓。原文出處：粉絲嗨翻！江蕙宣布加開5場「安可場」 11/13開放登記 更多民視新聞報導香港快運不敵虧損暫停花蓮航線？ 余明勳證實「這時間」正式停飛《好運來-EP224精彩片段》欣耀聯手 渣代總完敗？《好運來-EP224精彩片段》雙媽雙倍愛 雙殺渣男女？民視影音 ・ 1 小時前
屠穎驟逝無緣一起演出！齊豫演唱會急喊卡 青峰悲悼念：好想再聽你演奏
台灣知名音樂人屠穎原訂於昨（1）日前往廣州，擔任歌手齊豫巡演的樂手，未料卻傳出噩耗，驟然離世。主辦單位緊急宣布演唱會延期，消息震撼樂壇，許多歌手紛紛在社群媒體發文哀悼。受邀擔任齊豫演唱會嘉賓的吳青峰，也在第一時間發聲悼念。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃鐙輝映後重現「叫賣哥」 解密西恩貝克如何寫出台灣劇本
黃鐙輝映後重現「叫賣哥」 解密西恩貝克如何寫出台灣劇本EBC東森娛樂 ・ 1 小時前
LaLaport、新光三越都輸它！台北最強百貨公司排名，冠軍食物美味、外國人必逛
台北向來是全台最具代表性的時尚購物重鎮，無論是想和親朋好友逛街、看電影，還是想要一個人享受寧靜的午茶時光，台北各大商城都能滿足不同客群的需求。《網路溫度計DailyView》本次透過輿情分析軟體《KE食尚玩家 ・ 3 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 7 小時前
王子捲入粿粿婚變風波 喜鵲娛樂宣布：暫停所有演藝活動
今（3日）王子所屬經紀公司「喜鵲娛樂」也發出聲明，表示將暫停王子所有演藝工作。聲明中寫道：「因公司藝人邱勝翊私領域的失當行為引起爭議，佔用社會資源造成諸多打擾，在此先向社會大眾致歉，並感謝大家的關心。」公司並指出，即日起「停止邱勝翊所有演藝事業規劃與活動安...CTWANT ・ 54 分鐘前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 8 小時前
馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失
[NOWnews今日新聞]美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近年將他個人的企業焦點轉到AI，近日馬斯克針對AI發展做出大膽預測，認為未來5～6年內，智慧型手機與應用程式（App）都會被AI取代，手...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前