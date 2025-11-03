南應藝術季爵士音樂節壓軸 掀起校園音樂熱潮

南應大2025藝術季落幕，爵士音樂節壓軸演出，掀起校園音樂熱潮。（南應大提供）

記者汪惠松／永康報導

台南應用科大二０二五TUTech藝術季圓滿落幕，壓軸登場在該校乃建堂舉行的「東區爵士音樂節－SWING到校園」音樂會，邀集國內外知名音樂家與該校師生共同演出，展現校園音樂演奏的能量與活力，彰顯南應大長期推動藝術教育的用心。

壓軸音樂會由老師温隆信、魏廣晧與普斯達攜手南應大聯合製作，卡司陣容堅強、曲風多樣。開場由榮獲衛武營全國音樂大賽國中組銅管五重奏首獎的「不銅凡響銅管重奏團」帶來〈The Entertainer〉、〈The Junk Rag〉等作品，以青春氣勢詮釋銅管音樂的華麗層次；隨後登場的「四爪樂團」融合爵士與古典語彙，並邀請小號演奏家魏廣晧與笙演奏家邱士峰聯合演出，展現跨界即興的獨特魅力。

由南應流行音樂系學生組成的「Jazzy Little Things」以清新詮釋〈Paper Moon〉、〈I Wish You Love〉等經典曲目，展現年輕世代對爵士的熱情與想像；而壓軸登場的「Jazz It Up」師資樂團，則以〈Desafinado〉、〈台南印象組曲〉等作品，將現場氣氛推向最高潮，讓觀眾沉醉於自由律動與靈魂即興的音樂盛宴。

此次活動亦是該校「高教深耕藝術教育推廣－南應之星創新培育計畫」的重要成果展現之一，透過師生合作、跨界共演的形式，培育學生創造力與實務能力，鼓勵年輕音樂家以創新思維開展多元藝術表現。

南應大藝術學院長楊蕙祺表示，藝術季以「融合、創新與交流」為核心理念，透過藝術教育推廣－南應之星創新培育計畫的推動，打造讓師生共學、創作者與觀眾共感的藝文平台，持續推動校園藝術能量向外延伸。