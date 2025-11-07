南應視傳師生德國包浩斯大學交流 展現台灣文化力

南應大視傳系師生前往德國威瑪包浩斯大學進行學術交流， 透過跨文化對話，開啟兩校設計教育與文化交流新篇章。（南應大提供）

台南應用科大視覺傳達設計系師生前往德國威瑪包浩斯大學進行學術交流，由該校設計與藝術學院長馬庫斯‧魏斯貝克與視覺傳達設計系跨媒體專業的約恩‧辛策教授親自接洽與接待，透過跨文化對話，開啟兩校設計教育與文化交流的新篇章。

此次參訪南應大師生不僅體驗包浩斯大學的教學場域、參與該校準備的新媒體專題講座，也由南應大視傳系教授林宏澤、老師王聖文與陳維翰代表介紹校系特色，並分享台灣文化如何融入當代視覺設計。透過跨文化對話，雙方師生交流設計理念與教學方法，激盪出國際化的創意思維。

過程中，林宏澤特別介紹自二０一八年創辦的「台風來了」（Typhoon Day）國際海報創作展。該展以台灣文化為核心主題，已連續舉辦八屆，邀集國內外設計師與學生以海報創作回應自然、社會與文化議題。除在台灣巡迴展，也曾前往德國、日本、馬來西亞展出，期望透過視覺設計語彙，讓世界更深入理解台灣的文化意象。

同行學生亦將個人創作印製於布製背袋上，在包浩斯大學展示與交流，並贈送當地師生作為紀念。背袋上的圖像作品成為交流的載體，象徵設計不僅是創作，更是文化理解與友誼連結的橋梁。

南應大視傳系長期推動國際設計教育合作，自二０二二年起與包浩斯大學展開穩定交流，雙方透過大師講座、工作坊、展覽與教師互訪，逐步建立以「未來實驗室（Future Lab）」為核心的合作架構。此次參訪除深化兩校學術連結，也展現南應大師生以設計語言對話世界、以文化創意連結未來的教育實踐成果。