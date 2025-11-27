南應養生系生廚藝精湛 吉隆坡廚藝大賽奪佳績

南應大養生系學生在吉隆坡廚藝大賽中，與國際評審交談及接受提問，展現個人專業技術。（南應大提供）

記者汪惠松／永康報導

台南應用科大養生休閒管理系展現教學實務卓越成果，兩位學生前往馬來西亞，參加二０二五ＦＨＭ馬來西亞吉隆坡廚藝大賽，與世界各國好手同場競技，包括西餐鮭魚主餐競賽及外場水果火焰桌邊烹調服務兩項，在激烈競爭中奪得一銅、一佳作。

台南應大養生休閒管理系教學結合理論與實務，培養學生專業技能。此次由助理教授鄭傑夫帶領郭亞恩、林以新兩位同學參加ＦＨＭ馬來西亞吉隆坡廚藝大賽，在西餐鮭魚主餐競賽及外場水果火焰桌邊烹調服務兩項比賽表現優異，贏得評審高度肯定，獲得兩個獎項。

指導老師鄭傑夫表示，國際比賽往往都採扣分制，所以除熟練操作過程外，掌握競賽規則也是不容忽視的。為了讓選手在參賽過程中能不急不徐、不慌不亂地順利完成作品，在平常培訓時，就特別注重製作流程的細節。郭亞恩在水果火焰烹調除重視製作風味的完整性外，服務過程如同表演性質，講究完美及優質的體驗過程；林以新在鮭魚主餐熟調製作中，講究鮭魚的火候及熟度，搭配的醬汁與食才能提升鮭魚主餐的層次感與豐富度。

南應大養生休閒管理系主任葉為谷表示，養生休閒系重視跨域學習與專業能力的並進，學生在適性學習下可類別性的專業能力發展，有利於未來畢業後的就業。養生休閒系自創系以來，學生參與國際競賽表現亮麗出色，展現該系教學卓越最佳成果。