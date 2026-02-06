南所春節聯歡會 藝人傳遞關懷

台南看守所新春聯歡會，關懷收容人，並邀請知名藝人入所演出。

（記者張淑娟翻攝）

記者張淑娟∕歸仁報導

台南看守所繼舉辦「春節面對面懇親會」之後，六日更以藝文教化迎新春，舉辦新春聯歡會，關懷收容人，還邀請知名藝人入所演出，並邀請台南地檢署等貴賓蒞臨關懷，此聯歡會在台南更生輔導團等社團鼎力相助及多家民間廠商熱心贊助下，順利圓滿，計有四百多名收容人參與。

新春聯歡會一開始，所長于淑華即以今年最暖心的國片「陽光女子合唱團」的核心元素「愛」，勉勵與會收容人，只要願意從愛出發，就有機會迎向屬於自己的陽光。現場聯歡會節目內容多元豐富，包含動人心弦的流行歌曲演唱、充滿傳統文化特色的川劇變臉表演，以及輕快溫暖的烏克麗麗彈唱。藝人們以專業且真誠的演出，傳遞祝福與關懷，讓收容人在歡樂的音樂與掌聲中，感受節慶的溫暖與希望。

南所指出，此次活動結合更生保護及社會資源，充分展現公私協力、共同關懷收容人的精神，未來將持續引入多元教化與藝文活動，結合司法、社會及民間資源，協助收容人建立正向價值觀，為順利復歸社會奠定良好基礎。