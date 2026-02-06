南所酒駕犯占3成 鐵窗難悔改

台南看守所收容約1500人，3成為酒駕犯，占最大宗，為落實教化人心，也讓收容人提早感受過年氣氛，南所6日邀藝人表演，場面熱鬧。（曹婷婷攝）

台南看守所收容約1500人，3成為酒駕犯，占最大宗，當中不乏反覆進出10多次關不怕，也有初犯入監卻掛掉案例。一名40多歲男子從20幾歲開始酒駕，離家20年沒見過家人，最近一次入獄寫信懺悔自省，盼與家人和解，但來不及把信寄出就辭世，4名女兒讀信嚎啕大哭，終於放下對父親的怨懟。

南所酒駕犯占比約28％，超過420人，其次為詐欺犯15.9％，毒品人口7.3％，另有6名死刑犯。所方指出，酒駕犯這幾年收容人數逐年增加，年紀又以40歲60歲占多數，酒駕犯最棘手的是，多數喝到ㄎㄧㄤ掉，通常進來第7天是一個門檻，容易產生幻聽幻覺。

曾有酒駕犯堅稱看到鱷魚、老鼠跟蛇，在獄中大吵大鬧，不願把雙腳放在地上，讓所方哭笑不得，只能等到對方冷靜下來，再回到舍房。另外也遇過有酒駕犯初次進來，沒多久就抱怨身體不適，送醫治療後卻掛掉。

台南看守所針對酒駕犯會依不同程度安排相關課程，但教誨師提到，多數酒駕犯喝到六親不認、眾叛親離也不見得悔改，即曾遇過一名酒駕犯撞上一對父女，自己撞斷腿，也害該名父親癱瘓、女兒住院1個月後身亡，卻仍無悔意。

教誨師曾輔導一名4旬男子，男子從20多歲就屢因酒駕反覆進出監所，與家人斷絕關係，18歲就結婚的他育有4名女兒，長達20多年沒見面，連母親辭世也不知道。男子最近一次服刑，多次吐露對不起家人，決心改過卻同時發現患舌癌。

教誨師鼓勵他寫信給家人，男子寫下3封信打算寄給家人，卻在住院治療期間感染、併發多重器官衰竭而辭世。家人闊別20多年，再見已天人永隔，看到其字裡行間的自責愧疚與思念，4個女兒抱在一起嚎啕大哭，放下執念。

教誨師說，盼藉類似故事導正酒駕犯「莫待遺憾發生才懊悔」，感召一個是一個。台南看守所6日邀請藝人秦楊、戲說台灣演員林玉紫等人表演，落實教化人心兼讓收容人提早感受過年氣氛，場面熱鬧。

