南投三千青楓換新裝「轉紅七成」 園區銀杏波波草爭豔

南投杉林溪已迎來美不勝收的賞楓季節，成為國內賞楓勝地之一！目前園區內約有三千多顆青楓已變色七至八成，配合金黃色的銀杏葉以及可愛的波波草，共同編織出一幅繽紛的秋冬畫卷。遊客們紛紛表示，在此欣賞台灣本土楓紅景觀，不僅能感受芬多精的滋養，更能享受大自然帶來的療癒效果，無需遠赴國外也能飽覽絕美秋景。

杉林溪賞楓季！「3000顆青楓轉紅」遊客驚嘆 陽光穿透如鑽石閃耀。(圖／TVBS)

隨著天氣轉涼，南投杉林溪已進入美不勝收的賞楓季節，成為國內賞楓勝地之一。目前園區內約有三千多顆青楓已變色七至八成，配合黃澄澄的銀杏葉以及可愛的波波草，共同編織出一幅繽紛的秋冬畫卷。遊客紛紛表示，在此欣賞台灣本土楓紅景觀，不僅能感受芬多精的滋養，更能享受大自然帶來的療癒效果，無需遠赴國外也能飽覽絕美秋景。

廣告 廣告

從地面仰望，陽光穿過樹梢，如鑽石般閃耀。(圖／TVBS)

從飛鳥的視角俯瞰，南投杉林溪呈現出一團團紅色球形，標誌著秋季的到來。遊客站在地面仰望，可見陽光穿過樹梢，閃耀如鑽石般的光芒，紅楓映襯下的杉林溪景致令人心曠神怡。有遊客分享，這裡的環境讓人感到身心放鬆，加上宜人的氣溫，整體氛圍非常漂亮。他們特別提到，在這個季節來訪不只能欣賞楓葉，還有銀杏和小波波草等多樣景觀。

目前楓葉和銀杏的轉色程度都已達到七至八成。(圖／TVBS)

河岸旁的銀杏樹葉已轉為金黃色，倒映在水中形成雙重美景。季節變換帶來的色彩變化，加上山林中豐富的芬多精，創造出獨特的療癒效果，讓許多遊客流連忘返。杉林溪解說員劉沛劼介紹，園區內的楓葉主要為青楓，約有三千多顆，目前楓葉和銀杏的觀賞度已達七至八成。

黃澄澄的銀杏以及可愛的小波波草，景色多元豐富。(圖／TVBS)

遊客們紛紛表示，想要欣賞楓葉美景不一定要出國，台灣就有許多知名景點可供選擇。除了南投杉林溪，台灣其他著名的賞楓地點還包括台中的福壽山農場、武陵農場，南投的奧萬大，以及阿里山國家森林遊樂區等。

除了杉林溪外，台中的福壽山農場、武陵農場，南投的奧萬大，阿里山國家森林遊樂區都是台灣著名的賞楓地點。(圖／TVBS)

賞楓時機與天氣息息相關，中央氣象署指出，東北季風正在增強，氣溫將由北往南逐漸轉涼，迎風面的降雨也會漸增。這波東北季風將影響到周五，周末時冷空氣將減弱。值得注意的是，楓葉會隨著氣溫下降而逐漸轉紅，為秋冬季節增添更多色彩。

更多 TVBS 報導

中南部9縣市颱風假放定？ 業者豪語發百隻烤雞 民眾看衰

獨／密集恐懼慎入！ 地震又颱風逼近 蚯蚓大軍出沒民眾驚驚

雨炸不停！宜蘭超大豪雨警戒 農田變水田險淹民宅

3地震「劇烈搖晃」民眾嚇到晃到想吐！專家：未來3天恐再襲擊

