南投中寮低溫7.1度 白天起寒流稍減弱

中央氣象署指出，今天(9日)水氣較少，風向逐漸轉為偏東風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；氣溫方面，本島平地最低溫為南投中寮的攝氏7.1度，預測西半部及宜蘭低溫8至12度，花蓮及台東12至13度，除澎湖之外，各縣市局部沿海、空曠地區或近山區平地均有10度左右或以下低溫發生的機會，尤其是中部以北、宜蘭、金門及馬祖低溫時間較長，請特別注意保暖；白天起寒流稍減弱，但各地仍偏冷，預測高溫較昨日回升，北部、宜蘭及花蓮16至18度，中南部及台東約20至22度。

離島天氣：澎湖陰天，12至16度，金門晴時多雲，7至13度，馬祖陰天，6至9度。

廣告 廣告

東北風偏強，雲林以北、台東及恆春半島沿海或空曠地區及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機會；基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)有長浪發生的機會，請注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天白天起寒流稍減弱，環境風場為東北風至偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。 (編輯:柳向華)