南投中寮第10公墓「懷恩堂」揭牌 打造現代化追思場域

記者張益銘／南投報導

為解決鄉內塔位不足困境，並提供鄉親更優質的治喪環境，中寮鄉公所自籌經費，斥資新臺幣約1億5千萬元興建的第10公墓第二納骨塔「懷恩堂」，今（22）日舉行盛大揭牌典禮暨啟用前祈安法會。典禮由中寮鄉長廖宜賢主持，縣長許淑華特別出席見證，這座設計兼具現代化外觀與人本關懷管理的生命園區落成，標誌著中寮鄉殯葬服務邁入嶄新里程碑。

許淑華肯定中寮鄉公所落實推動殯葬現代化，並強調縣府也會積極改善殯葬設施與土地活化。許縣長說，懷恩堂的啟建是她在擔任立法委員期間就參與推動，並出席動土典禮，如今以縣長身分見證落成，感觸良多，她要高度肯定中寮鄉公所團隊在自有財源艱困下，仍能完成如此重大的公共建設，這將為中寮鄉帶來穩定的財政挹注。

廣告 廣告

許淑華說，隨著民眾治喪觀念改變，縣府也加速積極改善殯葬設施，包括預計明年底完工的新縣立殯儀館。同時，也鼓勵民眾將土葬先人遷入納骨塔，而釋出的公墓土地未來可轉型為親子公園或產業園區，達成土地活化與永續發展的雙贏目標。

典禮由和興村千歲鑼鼓團充滿活力的演奏下揭開序幕，包括縣議員唐曉棻、蔡銘軒、南投市長張嘉哲、立委馬文君服務處秘書李雅雯及中寮鄉代會主席蔡昭智等地方人士參加，縣議員莊士傑、林友友也派代表到場。

揭牌儀式於上午9時吉時舉行，隨後進行莊嚴的祈安法會。現場依循傳統科儀，安排法鼓喧天、請神安座及蒙山施食等儀式，並邀請高僧誦經祈福，旨在祈求新塔啟用順遂、塔位永安，讓先人得以安息，亦撫慰家屬心靈。

廖宜賢表示，懷恩堂的建設除解決塔位飽和，更展現地方自治財政魄力，中寮鄉第10公墓第一納骨塔啟用迄今已逾20年，塔位早已接近飽和，鄉民面臨「一位難求」的窘境，為回應鄉親對慎終追遠的迫切需求，公所在財源有限的情況下，仍展現決心積極籌措經費，自籌多達約1億5千元投入第二納骨塔興建工程。

廖宜賢說，為扭轉民眾對傳統公墓忌避的刻板印象，「懷恩堂」的設計打破了傳統納骨塔森嚴的形象，以「人本關懷、環境共融、永續使用」為核心理念，外觀簡潔莊嚴，內部採光通風良好，動線規劃順暢。園區更特別強化綠化環境，營造出平靜、潔淨的氛圍，讓這座納骨塔不僅是安置先人的場所，更是家屬能安心託付、平靜追思的空間。

中寮鄉公所自籌經費，斥資新臺幣約1億5千萬元興建的第10公墓第二納骨塔「懷恩堂」，今日舉行盛大揭牌典禮暨啟用前祈安法會。（南投縣政府提供）

中寮鄉公所自籌經費，斥資新臺幣約1億5千萬元興建的第10公墓第二納骨塔「懷恩堂」，今日舉行盛大揭牌典禮暨啟用前祈安法會。（南投縣政府提供）

中寮鄉公所自籌經費，斥資新臺幣約1億5千萬元興建的第10公墓第二納骨塔「懷恩堂」，今日舉行盛大揭牌典禮暨啟用前祈安法會。（南投縣政府提供）

中寮鄉公所自籌經費，斥資新臺幣約1億5千萬元興建的第10公墓第二納骨塔「懷恩堂」，今日舉行盛大揭牌典禮暨啟用前祈安法會。（南投縣政府提供）

中寮鄉公所自籌經費，斥資新臺幣約1億5千萬元興建的第10公墓第二納骨塔「懷恩堂」，今日舉行盛大揭牌典禮暨啟用前祈安法會。（南投縣政府提供）