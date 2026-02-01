南投中寮粉紅風暴 季節限定

南投縣中寮鄉爽文國小前河堤粉紅風鈴木盛開，成為新興打卡熱點。（劉慧茹攝）

南投縣繼貓羅溪畔、軍功橋堤防的粉紅風鈴木陸續綻放後，近來位於中寮鄉爽文國小河堤旁的3棵粉紅風鈴木也進入盛開期，樹高逾2層樓，粉紅花朵沿著堤岸綻放，在藍天映襯下格外醒目，成為近期新興賞花、拍照熱點。不僅吸引家住南投市區的民眾專程前往取景，也有外縣市專業攝影師得知消息後，一早抵達現場拍攝，捕捉花況最盛的畫面。

粉紅風鈴木又稱洋紅風鈴木，為落葉喬木，成熟樹高可達20至25公尺，每年花期多落在1月中旬至2月初，若氣候穩定、降雨較少，花期有時可延續至2月中下旬。花朵盛開時集中於枝頭，呈現圓傘狀花球，遠看宛如粉紅棉花糖，搭配落花鋪滿地面的景象，浪漫程度不輸櫻花，成為冬末初春期間相當受矚目的季節限定花景，也被民眾形容為另一波「粉紅風暴」。

不過，粉紅風鈴木花瓣質地細薄且柔嫩，對雨水相當敏感，若遇降雨容易大量落花，整體花期相對短暫，盛開期通常僅能維持約1至2周。近期天氣回穩，花況也維持在最佳狀態，不少攝影同好把握晴朗時段前往拍攝，現場可見民眾攜帶長焦鏡頭，甚至操作空拍機從高空取景，短時間內空中就盤旋2、3台空拍機，只為捕捉圓傘形樹冠盛放的壯觀畫面。

地方居民提醒，賞花拍照之餘，仍應留意校園周邊與河堤通行及停車動線，避免影響學生、居民出入與交通安全，並把握好天氣前往，以免錯過短暫花期。

除粉紅風鈴木外，中南部地區的黃花風鈴木將在3月接力，盛開時整株金黃耀眼，開花時幾乎不見綠葉，視覺效果強烈，常被形容為「黃金大道」，與粉紅風鈴木形成「粉黃接力」的季節花景。