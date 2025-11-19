南投中寮袋裝柑橘 「全家」超商香甜上市

【記者林玉芬/南投報導】南投縣農業品牌「品味南投」為推廣當季柑橘，攜手全家便利商店與玉美生技公司，共同推出袋裝柑橘，由興農供應中心栽培管理及技術指導，嚴選日照充足，氣候穩定的中寮產區栽培，19日在全家中寮石龍店舉辦「柑甜出發.幸福全家」上市記者會，中寮柑橘即日起在全台超過4,400家全家皆可購買嚐鮮。



活動由縣長許淑華、廣福國小學童與在地農民共同參與，透過「柑橘哩柑摘」柑橘小遊戲，讓孩子學習分辨佛利蒙、珍珠柑、蜜柑等品種，了解家鄉特色與在地農業的重要性。全家便利商店中區營業本部副部長謝百裕、縣議員蔡銘軒、中寮鄉長廖宜賢、縣府農業處長蘇瑞祥、草屯鎮農會理事長林昆熠等人到場，一同享用「南投福柑-佛利蒙」，感受中寮鄉柑橘的多汁鮮美。

許淑華表示，中寮鄉擁有得天獨厚的氣候與地形條件，是南投縣重要的柑橘產區，產季約在每年11月至次年1月，種類達到27種之多，每年中寮公所都會舉辦推廣活動，協助農民行銷。縣府推動「品味南投」品牌，持續協助在地農產拓展行銷通路、提升品牌價值。此次特別與全家便利商店合作，透過玉美生技公司將中寮柑橘導入全台4千多家全家便利商店販售，率先上市的是佛利蒙，歡迎大家品嘗南投的甘甜好滋味。另外，「中寮鄉柑橘節」將於12月登場，屆時將串聯產地展售、市集體驗與親子活動，邀請全國民眾親臨感受產地的新鮮滋味。

縣府農業處長蘇瑞祥指出，中寮鄉柑橘品種多樣化，此次與全家便利商店合作共同推出袋裝柑橘，包含佛利蒙、珍珠柑與蜜柑，將依產期輪番上陣，展現縣府在品牌整合與市場行銷上的成果，讓中寮鄉柑橘的好品質被全國看見，未來縣府將持續推動「品味南投」農業品牌，輔導在地小農與農產業者提升品質、拓展市場通路，提升南投在地農產品對市場的競爭力。