南投中小企業榮指員協進會會長交接

南投縣中小企業榮譽指導員協進會會長交接，縣長許淑華出席見證。（記者蔡榮宗攝）

南投縣中小企業榮譽指導員協進會暨跨業經營交流協會昨（九）日盛大舉行會長交接典禮，縣長許淑華偕同來自苗栗、臺中、彰化、雲林及南投等中台灣五縣市的中小企業榮譽指導員與產業先進，共同見證這具指標意義的時刻。典禮中，由卸任會長周水來將重擔交棒予新任會長黃炯誠，象徵南投在地產業服務將從單線連結邁向區域共同治理，持續深化中台灣產業競爭力。

許縣長指出，非常榮幸參加南投縣榮指員會及以及跨交會的會長交接典禮，特別感謝卸任的周水來會長，在短短一年期間，做到了對南投縣企業的陪伴與成長，尤其是歷經關稅及匯率的強力衝擊，很多企業亟需政府政策從旁協助引導，以及更友善的法規相挺，她看到周會長非常用心，透過南投縣工業策進會爭取更多資源，表現絕對是可圈可點。

新任的黃炯誠會長，也是她「青商會的同學」，長期參與南投縣的各種的社團活動，熱心公益，並在人力仲介本業也經營的非常有成效，特別是縣府召開勞工基層會議時，黃會長都提供包括移工管理等等很多建設性的想法，給縣政府擬定政策很多的參考與幫助，榮指員協會是縣政府非常重要的合作伙伴，未來縣府會繼續做南投縣榮指會最佳後盾，希望榮指會和跨交會可以陪伴縣內的所有企業界朋友，打造更好的經營環境，進而提供給更多員工更友善、有保障的工作環境，讓整體的生活品質都能夠得到提升。

黃會長說，中台灣產業共好，此次交接典禮不僅是職務的傳承，更象徵著南投縣與中部縣市在工商發展節奏上將更加一致。未來，南投縣榮協將持續扮演最接地氣的橋梁，協助中小企業厚植實力、走向國際，實現「厚植台灣實力、壯大地方產業」的共同願景。