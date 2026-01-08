南投中興國中勇奪台南市巨人盃國際青少棒冠軍

【記者林玉芬/南投報導】2026台南市巨人盃國際青少棒錦標賽在台南登場，7日進行最後4強決戰，南投縣中興國中與台中市中山國中雙方在冠軍戰纏鬥8局，中興國中先發投手周介信的一支再見安打，終場以11比10勇奪冠軍，站上巨人盃最高榮耀，寫下隊史重要里程碑。



縣府教育處長王淑玲表示，台南市辦理巨人盃大型賽事，透過高品質競賽環境與完整賽制，讓台灣各方與國際年輕選手在實戰中交流成長，並藉由日本隊伍來台參賽，深化台日棒球交流。巨人盃每年邀請各界重要棒球專業團體共襄盛舉，已成為國內青少棒具指標性的賽事之一，南投縣政府長期深耕基層體育，持續強化棒球運動發展，為台灣棒球培育穩定且具潛力的新生代戰力。

中興國中校長鄭俊楠表示，巨人盃是國內青少棒實力的重要舞台，也是培育未來棒球人才、推動國際交流的關鍵賽事。中興國中球隊在落後情況下展現高度抗壓性與韌性，能在關鍵時刻穩定執行戰術，最終於延長賽擊出再見安打登頂，不僅是選手努力的成果，也象徵中興國中棒球發展的重要里程碑。

台南巨人盃國際青少棒錦標賽向來被視為國內青少棒具指標性的國際賽事，今年賽事由台南市地主7隊、日本關西選拔隊與東北選拔隊，以及全國各縣市勁旅共同參與，共48支隊伍齊聚台南展開6天的精彩對決，賽制採預賽三隊一組、16組循環賽，每組取前二名晉級32強，隨後進入單敗淘汰賽，對球隊的穩定度、臨場應變與抗壓能力皆是嚴峻考驗。

中興國中在前四強戰面對賽前保持不敗的日本東北選拔隊，在比賽中兩度落後，仍能維持比賽節奏與攻擊紀律，第四局兩出局後展開關鍵攻勢，連續擊出8支安打、單局攻下 7分完成逆轉，最終以4分差勝出，搶下冠軍戰門票。在冠軍戰中，對手為台中市中山國中，中興國中前兩局一度失掉6分，但球隊迅速修正，第三局追平比分，雙方攻守拉鋸，第七局下半，在兩出局情況下再度追平比數，將比賽帶入第八局突破僵局制。延長賽上半局，中興國中以關鍵守備成功守住失分，下半局在一出局、一三壘有人情況下擊出再見安打，正式封王。