南投中興國中勇奪巨人盃國際青少棒冠軍 許淑華表揚

【記者林玉芬/南投報導】南投中興國中棒球勇奪2026年巨人盃國際青少棒錦標賽，在48支國內外勁旅中脫穎而出，獲隊史首座巨人盃冠軍獎盃。



縣長許淑華26日接見全體隊職員，頒發獎狀及營養金，表彰選手與教練團的辛勞與榮耀，並期許小將們持續前進，再創高峰。

許淑華表示，縣立棒球場第二期整建工程，多年未獲中央核准，縣府將自籌9千萬元經費加速啟動，目前已經開始設計，包括看台、廁所、周邊設施等等整體環境的改善，完工後，提供給縣內球隊更安全完善的訓練、比賽場地，期待南投縣棒球隊，再現佳績，讓大家看到南投孩子優異的表現。

許淑華說，非常開心看到中興國中棒球隊的選手教練們，參與巨人盃國際青少棒錦標賽，擊敗其它40多支球隊的好手，尤其在面對未嘗敗績的日本東北選拔隊，以連續8支安打灌進7分逆戰勝。冠軍戰更在落後6分的絕境下挺住壓力，一路追平到延長賽再以再見安打氣走對手奪冠，充分展現「南投不服輸的精神」。

許淑華特別點名表揚榮獲大會MVP的周介信、最佳投手蔡晨奕、打擊獎第一名田翔睿及打擊獎第二名古騰。許淑華說，這座冠軍不僅是學校的榮耀，更是南投的驕傲，縣府將持續編列預算優化體育設施設備，並提高獎助學金，支持優秀選手出國交流。

中興國中校長鄭俊楠表示，感謝縣府與各界資源的挹注，讓選手能在優質環境下訓練。獲得最佳教練獎的總教練陳進龍，與郭子亨、徐世凱教練團深耕基層，重視球員心理素質與技術傳承，是此次登頂的關鍵推手。