南投中興新村活化國有房地 省主席官邸變身餐廳3月營運

中興新村光華路的省主席官邸將變身餐廳，預計3月營運。（楊靜茹攝）

省主席官邸對面遭祝融拆除的兩間宿舍，占地約百坪，已闢建為停車場，委由餐飲業者管理。（楊靜茹攝）

國家發展委員會將中興新村打造為創生基地，迄今推出3批國有房地標租活化案，前2批完成標租，第3批流標。首批省主席官邸將變身餐廳，對面遭祝融拆除的兩間宿舍占地約百坪闢為停車場，餐廳因廚房裝修問題延至3月營運；第2批12戶宿舍變身民宿，預計農曆年前開幕。

國發會分期釋出前省府宿舍老屋，導入民間資源，營造融合文化、餐飲、旅宿與運動產業的多元聚落，去年度推出3批國有房地標租活化案，包括首批光華路省主席官邸，指定為休閒餐飲空間與地方創生選物平台；第2批光華二路12戶宿舍，打造為具有中興新村風格的旅宿聚落；第3批青少年活動中心與羽球館搭配周邊30戶房地，預計發展運動休閒經濟。

國發會主任吳文貴說，省主席官邸環境優雅，主建物是2層樓的大木屋，園區內有很大的草皮，該標案由知達開發公司得標，業者已擬訂營運計畫，1樓推出平價的商業午晚餐、庭園咖啡，2樓則是包廂，提供客製化會席料理，月租金6萬8000元，扣除月租6萬8000元外，雙月營業額超過230萬元以上，超出盈利撥3％給國發會。

吳文貴表示，省主席官邸對面遭祝融的兩間宿舍占地約百坪，已拆除闢建為停車場，約20個停車格，將委由得標的餐飲業者管理；餐飲業者進行省主席官邸裝修，原預計本月營運，其中廚房為了符合《文化資產保存法》規定延宕，預計3月才營運。

另外，光華二路12戶宿舍，由於每戶皆擁獨立庭院，環境清幽、設施完善，串聯在地美食與文創資源，打造為特色民宿，預計2月、農曆年前開幕。第3批青少年活動中心與羽球館搭配周邊30戶房地，由於得兼具經營運動場館與旅館長才的團隊，以流標收場，將檢討後重新上架招標。

