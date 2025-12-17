南投中興高中國際交流 與日本天草高校簽訂MOU

【記者林玉芬/南投報導】日本熊本縣立天草高等學校由校長岩嵜毅帶領師生共6人到台灣進行4天的國際交流，17日與中興高中學生共同進行研究成果發表，並與靜宜大學共同簽署三校學術合作備忘錄（MOU），正式確立三方「共好」的友好合作關係。



中興高中校長陳漢明與日本天草高校校長岩嵜毅出席致辭，並強調在全球化趨勢下，高中職階段的國際交流對於拓展學生視野、培養跨文化理解至關重要，並對未來三校在教育研究領域的深入合作寄予厚望。

陳漢銘校長表示，日本天草高校以日本教育部經費到中興高中進行科學研討成果發表，今年第二年來訪，希望藉由學生的研究發表與討論，深化兩校學生對科學研究及國際文化的互動，期待未來兩校持續學術交流。

科學報告研討由中興高中二組資優班同學參與，內容加入對應聯合國SDGs的指標，下午天草高校學生親身參與生物實驗課程（雞心解剖），雙方學生透過深入的問答與討論，不僅促進學術交流，更在過程中建立珍貴的跨國友誼。

除了學術交流，中興高中也為日本師生準備豐富的文化體驗活動，享用富有臺灣特色的學生團膳、喝珍珠奶茶，體驗在地校園生活。

交流活動為中興高中與天草高校在學術合作上奠定堅實的基礎，中興高中感謝靜宜大學居中牽線與推薦，未來將持續推動更多元的國際交流計畫，期盼透過頻繁的互訪與合作，為學術氛圍注入新活力，共同培養具備國際競爭力的優秀人才。