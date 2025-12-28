南投主管宿舍群 舉辦《算了啦這條街》市集
【記者林玉芬/南投報導】南投縣府復興路一街宿舍群辦市集《算了啦這條街》，由老宅火鍋店發起、攜手百年戲院共同策劃，藉由年輕人創意，營造出老宿舍群的新能量，藉此讓更多人走進宿舍群，帶動周邊社區經濟活絡，進而成為青年創業發展的基地。
副縣長王瑞德27日出席開幕活動，邀請民眾利用假期，一起到縣府主管宿舍群走走，逛逛市集，感受寺廟文化與藝術結合的療癒市集氛圍。縣議員林儒暘、張婉慈、縣府新聞及行政處長蔡明志、民政處長林琦瑜到場參與。
王瑞德表示，縣長許淑華就任後，除了用心推動縣政建設，更積極活化縣府資產，助益地方繁榮；過去略顯神秘的縣府主管宿舍群，在新聞及行政處的妥善規劃招商下，首波引進火鍋店、咖啡館等商家進駐，漸漸成為南投市民休閒新地標。
蔡明志表示，縣府主管宿舍群多年前總是讓人覺得陌生破舊，巷弄總是停滿了車子，到任後即遵照許縣長施政方針，積極研議活化主管宿舍群方案，從法令依據、活化方案擬定及招商等程序，逐步循序推進，成就今日規模，未來縣府將會結合轉運站推動，擬定周邊宿舍群活化方案，增加城市亮點。
林琦瑜表示，活動以「寺廟文化為根、藝術創作為媒介」，透過當代策展與互動設計，將傳統信仰中關於祈福、除厄、轉運的精神，轉化為人人都能輕鬆參與的生活體驗。
主辦單位表示，《算了啦這條街》希望以藝術行動重新連結城市與寺廟文化，讓信仰不只是儀式，而是一種能安放情緒、陪伴生活的文化力量。「不用準備香，也不用想好願望，帶著一顆想放鬆的心來就好。」在年底的街區裡，告別 2025，把不順心的事算了，帶著輕盈的狀態迎接2026。市集活動時間12月27日(六)、12月28日(日) 以及 1月3日(六)、1月4日(日)兩個週末舉行，免費入場。
市集活動4大亮點，「鳥事溶斷」物理超度儀式、「開運扭蛋」與「感溫」未來卡、「蒐集五運御朱印」、全南投限量600面！水逆退散山海鏡等儀式感活動。
現場除了數十個市集攤位，還有受天宮帝爺公駐駕給民眾求平安，慈善宮月老星君、斷緣祖師神偶也將到現場供孤單男女求姻緣、斬爛桃花，營北國中舞龍隊也帶來精彩的踩街表演。
