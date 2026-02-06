南投九九峰園區薰衣草森林 3/9試營運

薰衣草森林集團深耕地方及生活休閒產業多年，旗下品牌跨足餐飲、旅宿、觀光、選物等產業領域。薰衣草森林集團表示，位於南投的全新園區──薰衣草森林南投九九峰園區，將採分階段方式開放體驗，並預計於 3 月 9 日正式啟動試營運。

薰衣草森林集團深耕台灣地方二十餘年，始終以「幸福與療癒」療癒大眾。而占地4.9公頃的薰衣草森林南投九九峰園區以療癒生活、自然地景為核心，結合策展、餐飲空間、心之芳庭婚宴、環境教育、導覽與選物等多元體驗與設施，更以南投在地特色物產打造的伴手禮品店。值得一提的是，南投九九峰園區規劃自法國引進，台灣唯一氦氣球高空體驗作為園區亮點之一，與巴黎奧運同款型的Aerophile超輕型氦氣球，繫留高度最高可達300公尺，讓旅人能以不同視角感受世界級九九峰地景樣貌。還有北海道知名咖啡MORIHICO. 森彥咖啡也將在此開設首家海外店。

園區首階段將開放「限額預約制體驗」，於 2 月 11 日至 2 月 14 日，作為正式試營運前的暖身期，免費招待草屯鎮民與南投縣民入園體驗。自 2 月 17 日起至 3 月 8 日，園區亦將持續以預約制體驗方式開放，開放一般旅人在限定名額下，率先感受南投九九峰園區的規劃與動線體驗，希望藉由預約體驗的幸運民眾，獲得第一手回饋與建議，讓園區能持續調整與提升，期許讓園區正式試營運時，提供更完善的服務。