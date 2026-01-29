南投九九峰氦氣球充氣開箱 法國團隊進行安全測試

南投縣府與業者28日晚間動用逾40人，費時約7小時，進行氦氣球氦氣充填並組裝，氦氣球升空令人振奮。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

九九峰氦氣球樂園的核心設施「氦氣球」29日一早守護在九九峰腳下，令人振奮。（楊靜茹攝）

九九峰氦氣球樂園預計2月11日試營運，開放1700名縣民上網預約試乘，縣府與法國氦氣球製造商團隊28日晚間動用逾40人，費時約7小時，為園區靈魂設施氦氣球進行氦氣充填並組裝，29日因應氣溫、風速等做升空測試，2月2日邀相關專家履勘，力拚氦氣球相關設施安全無虞如期試營運。

九九峰氦氣球樂園的核心設施「氦氣球」，歷經縣府與法國團隊徹夜充填6000立方米氦氣並組裝，氦氣球設施29日一早守護在九九峰腳下，草屯鎮民開車行經炎峰橋看到氦氣球為之振奮，紛紛拍照上傳網路社群，滿心期待說「氦氣球飛起來了，期待帶來觀光人潮與滿滿商機」。

縣府觀光處長陳志賢說，縣府斥資8000多萬元，向國專業氦氣球製造商 Aerophile所設計與製作的最新型Aero30NG繫留式氦氣球，預計氦氣球可升空150公尺、300公尺，150公尺高相當於在50層樓，可欣賞九九峰山巒、鳥嘴潭人工湖、烏溪流域等美景，目前法國團隊進行安全測試，歷經3年努力，九九峰氦氣球樂園即將完工，力拚2月11日試營運。

九九峰氦氣球樂園的「氦氣球」，原則上每次最多可搭乘30人。（楊靜茹攝）

總工程師Eric Bachelier率領團隊為九九峰氦氣球進行安全測試。（楊靜茹攝）

縣府與法國氦氣球製造商團隊在九九峰腳下為氦氣球充氣開箱，並進行安全測試，力拚2月11日試營運。（楊靜茹攝）

天際航空副總經理陳怡伶及法國團隊總工程師Eric Bachelier表示，氦氣輕於空氣，氦氣球充飽後會自然而然上升，園區使用22釐米粗的主纜繩牽引氦氣球，使用主機房液壓馬達及絞車控制收放，營運起將以每秒1公尺速度升空，全程體驗時間約15分鐘，原則上每次最多可搭乘30人，但實際搭乘人數仍視天候、風速等調配。

縣府強調，草屯九九峰是全台第一顆氦氣球，目前韓國首爾、日本大阪都有相同設施，只要風速不達到輕颱等級，氦氣球全天候皆可飛行，預計每天最多提供600人次搭乘，2月5日中午12時起開放1700名縣民上網預約免費試乘氦氣球，2月17日、大年初一起配合南投燈會，限量開放給全國遊客體驗，預計園區入園門票99元，搭乘氦氣球每次699元。

