南投九九峰氦氣球樂園明年2月試營運 優先開放鄉親體驗

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府斥資約5.22億元在草屯鎮打造的九九峰氦氣球樂園，整體工程已完工，縣長許淑華今(15日)表示，九九峰樂園氦氣球預計明年1月完成組裝建置，明年2月結合南投燈會試營運，初期規劃每天約可容納2000人遊園，將優先開放草屯鄉親體驗。

九九峰氦氣球樂園位於草屯鎮平林里，九九峰為台灣三大火炎山地形之一，不但地質特殊、景觀優美，且生態資源豐富，園區除建置森林空中探索步道、戶外婚禮廣場等設施，最大賣點是從法國Aerophile公司引進最新型Aero30NG引進超輕型球體，每次可搭乘30人，以繫留方式升至最高300公尺空中，鳥瞰九九峰四周美景，打造一處兼具生態休閒、餐飲購物與親子教育的多功能大型遊憩場域。

廣告 廣告

許淑華表示，九九峰樂園氦氣球已運抵台灣，目前正在海關審核，預計氦氣球明年1月完成組裝建置，園區於明年2月開園，每天約可容納2000人遊園，將南投燈會活動試營運，成為明年春節期間遊憩新亮點，同時拉抬每年已有600萬旅遊人次的南投燈會人氣，初期將優先開放草屯鄉親體驗，檢討需要改善的地方後再正式全面開放。

【看原文連結】

更多自由時報報導

客廳有蛇！民眾嚇壞冬天為何還有蛇 專家解惑

拒台灣人入境、用龍蝦懲罰你！「這國」進口狂瀉逾7成

8年前禁種消失 上等山葵每公斤賣1萬元

進口衝擊！烏魚子產量腰斬 價格不漲反跌

