南投九九峰氦氣球樂園 明年1月試營運

南投縣政府耗時3年規畫、斥資5.22億元打造的九九峰氦氣球樂園，預計明年2月正式開園。為了讓園區軟硬體設施完善、提升遊客體驗，明年1月試營運，採預約制度，限制每日入園不超過2000人，優先開放當地鄉親、旅行社及觀光公協會等族群體驗收集意見，作為後續正式營運的調整參考。

九九峰氦氣球樂園坐落於草屯鎮平林里，占地約4.9公頃，鄰近著名的九九峰，擁有火炎山礫石層獨特景致，成為吸引遊客的重要地理優勢。樂園設施是向法國Aerophile公司採購的最新型Aero30NG超輕型氦氣球，球體體積約6000立方公尺，設計為繫留型搭乘系統，每次可載約30人，最高升空可達300公尺，讓遊客能從高空俯瞰四周壯麗地景。

縣府觀光處指出，目前氦氣球相關設備已從法國裝船運抵台灣，預計明年1月中旬完成整體基礎設施建置與安裝，並進行試運轉、安全檢測及教育訓練等工作。

試營運期間開放給平林地區、草屯鎮、南投縣民優先體驗外，也向旅行社與觀光公協會釋出預約名額，期望透過多方收集意見，調整遊客動線與服務流程，以利後續相關行銷推廣。

縣長許淑華表示，九九峰氦氣球樂園不僅是全台首座，也被視為帶動在地觀光發展新亮點。縣府計畫結合春節期間的南投燈會、遊憩園區及周邊景點推出多元套裝行程，使旅遊模式更豐富，吸引國內外遊客到訪，帶動地方經濟與產業活絡。