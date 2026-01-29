南投九九峰氦氣球組裝完成 春節前開放搭乘賞景

（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）南投縣政府興建全國首座氦氣球樂園，遊客可搭繫留式氦氣球從高空俯瞰九九峰山巒、鳥嘴潭人工湖等美景，縣府今天表示，預計2月2日履勘，可望於農曆春節前開放民眾搭乘賞景。

南投縣政府斥資新台幣5.22億元，在草屯鎮打造「九九峰氦氣球樂園」，是全台首座繫留式氦氣球觀光體驗設施，氦氣球近日運抵園區組裝、充氣，今天成形並測試。縣府表示，球體規模達6000立方公尺，風速穩定下每次最多可供30人搭乘、最高可升至300公尺高度。

南投縣政府觀光處長陳志賢說，園區引進法國製造商Aerophile設計、製作的最新型Aero30NG繫留式氦氣球，造價約8000萬元，預計每天最多供600人搭乘，不同於熱氣球需穩定氣流，只要風速不達輕颱等級，氦氣球全天候皆可飛行。2月12日至14日開放南投縣民、草屯鎮民優先體驗，2月17日起限量開放全國遊客體驗。

天際航空表示，體驗時間全程約15分鐘，規格部分一次最多可載30人，但實際搭乘人數仍需依當下天氣及風速配比；園區營運廠商薰衣草森林表示，試營運後，氦氣球體驗預計升到168公尺高度，象徵吉祥寓意。

縣府表示，27日組裝機電控制室、飛行平台、鉸鏈等地面設施，昨天組裝球體並於昨晚開始充填氦氣，完成充填後辦理升空測試。預計2月2日邀建築、土木、消防、機電、觀光遊憩等單位履勘，確認相關設施安全後，核發經營業者營運證明書開放操作。（編輯：張雅淨）1150129