南投九九峰遊憩園區品質卓越 榮獲114年度公共工程金質獎

南投縣政府主辦的「南投縣草屯九九峰遊憩園區開發新建統包工程」，憑著卓越的工程品質、完整的整體規劃及創新施工管理作為，在全國眾多公共工程案件中脫穎而出，榮獲「114年度公共工程金質獎」，充分展現南投縣政府推動公共工程品質提升與永續觀光發展的亮眼成果。

九九峰遊憩園區工程於規劃設計階段，即以「生態保育、環境共融、永續發展」為核心理念，結合九九峰地區特殊山勢與自然景觀，發展「慢、飛、美、野」的遊憩主軸，並依地形條件規劃生活區、試膽區、體驗區及探索區等多元分區，提供民眾兼具休閒、教育與自然體驗功能的優質遊憩空間。

九九峰遊憩園區工程獲金質獎肯定。（縣府提供）

這項工程採統包模式辦理，有效整合設計與施工團隊能量，施工期間嚴格落實工程品質管控與職業安全衛生管理，並導入低衝擊開發、友善環境工法及智慧管理措施，降低對生態環境影響，兼顧工程品質、施工安全與環境永續，深獲評審委員高度肯定。

縣長許淑華表示，公共工程金質獎為國內公共工程品質最高榮譽之一，此次九九峰遊憩園區工程獲獎，不僅是對工程團隊專業能力與辛勞付出的肯定，也象徵南投縣政府持續精進公共工程管理、打造高品質公共建設的施政成果。

許淑華說，園區預計於115年農曆年前開幕，將有效提升南投整體遊憩服務水準，帶動地方觀光發展，創造在地經濟效益。



